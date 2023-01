Mütter in Jena zu finden, die bei "Leaving Carthago" mitmachen wollen, war für das Theaterhaus eine erste Herausforderung. Bildrechte: Joachim Dette

So entstand die Idee, weitere Mütter auftreten zu lassen, und zwar in Gestalt eines Chors. Mütter zu finden, die Lust und vor allem Zeit hatten, bei dem Projekt mitzumachen, war dann gar nicht so leicht, erzählt die Theatermacherin. Auf Spielplätzen, in Restaurants – überall in Jena habe sie Frauen angesprochen und Flyer verteilt.