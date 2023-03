So sieht das Plakat der diesjährigen Jugendproduktion am Theaterhaus Jena aus. Und mit der Frage: "Was geht in dem Mann vor?" ist man direkt im Thema: Empathie und Resonanz. Zwei vielschichtige Begriffe mit denen sich die Produktion "Weigert euch alle" auseinandersetzt. Die Jugendlichen haben sich die Fragen gestellt: Was passiert, wenn zwei Menschen aufeinander treffen? Wie entstehen Emotionen? Woher kommt unser Hass und unsere Liebe?

Das menschliche Miteinander steht bei "Weigert euch alle" im Fokus. Bildrechte: Theaterhaus Jena/Joachim Dette

Jugendliche proben ein halbes Jahr am Theaterhaus Jena

Jeder zwischen 13 und 19 Jahren kann in der Jugendtheater-Gruppe "teenpark" am Theaterhaus Jena mitspielen. Laut Leiterin Kerstin Lenhart gibt es nur eine Bedingung: "Sie müssen zuverlässig zu den Proben kommen". In der aktuellen Produktion spielen neun Jugendliche mit, darunter sieben Mädchen und zwei Jungs. Ein halbes Jahr hat die Gruppe einmal wöchentlich geprobt. Außerdem sind sie jeweils eine Woche am Stück in den Herbst- und Winterferien zusammengekommen.

Das Thema für die diesjährige Produktion hat sich für Leiterin Kerstin Lenhart fast von selbst ergeben: "In den Coronajahren waren wir ja sehr auf uns selbst zurückgeworfen. Ich habe das Gefühl, dass wir wieder lernen müssen, einander richtig zuzuhören." Verstärkter Schulstress auf der einen und eine gewisse verinnerlichte Ego-Zentriertheit auf der anderen Seite - das ist ihrer Meinung nach das Vermächtnis der Krise und gleichzeitig die Nuss, die die Produktion "Weigert euch alle" knacken möchte.

Die Jugendtheater-Gruppe "teenpark" in Aktion. Bildrechte: Theaterhaus Jena/Joachim Dette

Innenleben der Jugendlichen spielt wichtige Rolle

Anstatt Reclam-Hefte aufzuschlagen, wollte Gruppenleiterin und Regisseurin Kerstin Lenhart die eigene Innenwelt und Fantasie der Jugendlichen in den Fokus stellen. Dafür hat sie den Jugendlichen als erstes einen Stift in Hand gegeben: "Ich habe verschiedene Fragen gestellt und dann sollte jeder zehn Minuten spontan seine Gedanken aufschreiben."