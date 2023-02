Empfehlung Juli Zehs "Corpus Delicti" in Stendal: Mutiges Theater voller Gesellschaftskritik

Hauptinhalt

Juli Zeh schrieb ihren erfolgreichsten Roman "Corpus Delicti" ursprünglich für das Theater. Das spannende Justizdrama kehrt nun in Stendal auf die Bühne zurück: Es spielt in einer Gesundheitsdiktatur im Jahr 2057, in der alle Krankheiten ausgerottet wurden – dank Genforschung und absoluter Überwachung. Eine mutige Inszenierung, die viele aktuelle Fragen aufwirft, findet unser Kritiker. Wenn auch mit handwerklichen Mängeln.