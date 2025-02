Die Spielstätte des neuen Kleinkunsttempels findet sich im historischen Speicher des Kirms-Krackow-Hauses, hier gibt's regelmäßig verschiedene Programme, wobei viele von denen eine Bindung an den Ort haben und etwa: "Goethe Zeiten, schlechte Zeiten" oder "Bauhaus sucht Frau" heißen. Dieses Angebot schätzen Einheimische und Touristen – wahrscheinlich eine kluge Entscheidung von Bernard Liebermann, die Spezifika des Ortes im Kabarett widerzuspiegeln.

Und damit ist eben auch nicht eingetroffen, was ihm von vielen Kollegen vorhergesagt wurde, nämlich dass die Idee, in Weimar ein eigenes Kabaretthaus zu gründen, auf ganzer Linie scheitern würde. Aus der Idee ist nämlich längst Realität geworden.

Sie ist der Jungstar der "Academixer": Die Wandlungsfähigkeit und Spielfreude von Hannah Blank, geboren 1996 in Stendal, ist ein Riesenpfund für das Ensemble von Leipzigs Traditionskabarett. Seit drei Jahren ist sie erst "Academixerin", denn studiert hat Hannah Blank eigentlich Schauspiel. Doch das Kabarett ist eine Facette, in der sie sich momentan sehr wohl fühlt, sagt sie. Und viele Gedanken über den Genrewechsel konnte sie sich ohnehin nicht machen, als sie 2022 in das Haus in der Leipziger Kupfergasse kam, denn nach dem erfolgreichen Casting ging es sofort ans Proben.

Am Kabarett schätzt sie besonders den Kontakt zum Publikum, das Durchbrechen der sogenannten "Vierten Wand" und das, was ihr erst etwas schwerfiel, genießt sie mittlerweile sehr, weil sie weiß, dass das Publikum genau die Momente besonders mag, wo die auf der Bühne "aus der Rolle fallen" und beginnen, zu improvisieren.

Bei den Academixern wird das politische Kabarett gepflegt – Hannah Blank sagt, die Dringlichkeit, als Bühnenkünstler hinter seinen Ansichten zu stehen, sei aktuell gewachsen und der Diskurs mit dem Publikum enorm wichtig. Texte mit Zwischentönen sind ihr dabei lieber als solche, die mit dem Schlaghammer aufs Ziel losgehen.



Und sie kann sich durchaus vorstellen, in Zukunft auch mal selbst als Autorin tätig zu werden. Tatsächlich tut sie es schon, hat aber noch nicht das Selbstbewusstsein gefunden, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und beschränkt sich derzeit noch darauf, auf der Bühne Momente entstehen zu lassen, in denen man in der Gestaltung Einfluss auf den Text nimmt.

Das aktuelle Lieblingsstück von Hannah Blank ist übrigens das aus der Feder von Anke Geißler stammende "Tatort 110", ein Academixer-Kassenschlager, in dem die junge Kabarettistin dem Affen so richtig Zucker geben kann – mit einem Song-Solo und einem Rollenswitch, den sie bravourös meistert. Und weil sie – nach eigener Aussage – gerade bei Solo-Einlagen so richtig zur Rampensau wird, würde sich, so kann man vermuten, das Publikum über kurz oder lang bestimmt auch über ein Solo-Stück von Hannah Blank freuen. Und für das schreibt sie dann ja vielleicht irgendwann selbst Texte und ist dann auch nicht mehr nur der "Jungstar" des Academixer-Ensembles.

Der Leipziger André Bautzmann hatte vielleicht gar keine andere Wahl, als zu tun, was er tut: nämlich Komödiant zu werden. Als Junge sang er im Kinderchor der Oper Leipzig und wurde später Mitglied im Jugendkabarett der Leipziger Pfeffermühle – und weil das nicht reichte, führte er auch noch in seiner eigenen Kabarettschülergruppe Regie.

Bautzmann war mit 18 Jahren Deutschlands jüngster Solo-Kabarettist. Seit 2009 ist er freischaffend unterwegs und spielt im Ensemble des Leipziger Central Kabaretts. Mit einem – durchaus auch sächsischen – Mutterwitz und einem großen Bühnencharme entwickelt er dabei Figuren, die sich einprägen und die auch irgendwie archetypisch sind.

Dass man ihn gern mit dem großen Eberhard Cohrs vergleicht, das mag er nicht so sehr, wenn man seine Stimme aber mit der von Jack Black ins Verhältnis setzt, dann freut ihn das. André Bautzmann gelingt, was man nicht bei allen Kabarettisten findet: einen völlig eigenen Charakter, eine eigene Komik auszuprägen, die das Zeug hat für "Volksfiguren".

Für sein Ensemble FKK – Freie Kabarettkultur – schreibt er zusammen mit seinem Kollegen Robert Günschmann sich und dem Ensemble Szenen, die es in sich haben und die das verhandeln, was die Gesellschaft gerade umtreibt. Und gleich, ob Umwelt oder gesellschaftliche Spaltung – wichtig ist dem Kabarettisten, diese Auseinandersetzung immer mit einem Unterhaltungsgedanken zu verbinden, weil, so Bautzmann: "Was Menschen zusammenführt ist, wenn sie gemeinsam lachen können."

Die Musik ist dabei ein wichtiger Teil des Bühnengeschehens – deswegen gibt's mittlerweile schon so etwas wie eine Bühnenband, und die schätzt der Mittdreißiger genauso wie das Spiel in der Gruppe, denn er ist eher ein Teamplayer als ein Solist – die schönsten Momente, sagt André Bautzmann, entstehen miteinander. Davon kann man sich dann im Sommer zum Beispiel wieder im Leipziger Zoo überzeugen, wenn das FKK rauszieht zum Sommerkabarett in den Dschungel oder im Herbst, wenn das neue FKK-Programm Premiere hat.

Annemarie Schmidt wurde geboren im Sternzeichen Tischler in einem Land, das es Monate später nicht mehr gab. So steht’s jedenfalls in der Biografie der Kabarettistin aus Wurzen. Auch sie begann, wie manche Kollegen ihrer Generation, sich beim Jugendkabarett der Leipziger Pfeffermühle auf der Bühne auszuprobieren, woraus später eine veritable Künstlerkarriere wurde.

Über die Stationen beim Kabarett Sanftwut und beim Leipziger Central Kabarett landete sie später bei der Pfeffermühle, bei den Thüringer Nörgelsäcken und beim Kabarett Arche Erfurt. Daneben ist sie Moderatorin und Comedy-zuständige bei einem Netzradio, und natürlich kann man Videos ihrer Programme bei YouTube unter dem Profil "Schmidtgemacht" aufrufen.

Annemarie Schmidts Spezialität sind schräge Figuren und Charaktere – und sie kann bestens changieren zwischen der Seniorin mit Handtasche und klappernden "Dritten" und dem überdrehten It-Girl. Dass sie dabei einen Heidenspaß hat, merkt man ihr auf der Bühne unbedingt an. Dabei gelingt ihr das Kunststück aller wirklich guten Komödianten, selbst ohne Kostüm oder große Maske eine Rolle wirklich überzeugend ins Leben zu rufen – vielleicht ist deswegen ihr Charakter "Frau Oma" auch so beliebt beim Publikum.

Die quirlige Künstlerin, die in ihrer Freizeit gern auf dem Skateboard steht, und sowas als gelernte Tischlerin auch in Eigenregie bauen kann, schreibt selber Texte und führt diese beispielsweise in ihren gemeinsamen Duo-Programmen mit Roman Raschke auf.