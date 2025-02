Die Pfeffermühle in Leipzig gehört zu den ältesten und bekanntesten Kabaretts der deutschen Kleinkunstszene und feierte im letzten Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Auf Initiative von Mitgliedern des Theaters der Jungen Welt wurde das Kabarett am 22. März 1954 gegründet. Noch im selben Jahr wurde es als "Politisch-satirisches Kabarett der Stadt Leipzig" zur städtischen Einrichtung gemacht. Seit 1961 residierte man im Bosehaus am Thomaskirchhof, wo das Kabarett für ganze 46 Jahre zu Hause war. Seit Januar 2011 gibt es wieder eine neue Adresse: In Kretschmanns Hof in der Katharinenstraße hat die "Mühle" jetzt eine feste Bleibe.