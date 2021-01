Eberhard Cohrs war unter dem NS-Regime im Konzentrationslager Sachsenhausen tätig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Dresden wird Eberhard Cohrs 1921 geboren. Er ist 18, als der Zweite Weltkrieg beginnt, kommt 1941 zur Wehrmacht. Im letzten Kriegsjahr gehört Cohrs der SS-Wachmannschaft im KZ Sachsenhausen an. Was er dort erlebt hat, dazu schweigt Cohrs bis ans Lebensende. Sein Anwalt Peter-Michael Diestel kommentiert später: "Wir werden wohl mit dem Widerspruch leben müssen, dass Cohrs mehr war als nur der Komiker, der mit seinem Witz an der DDR-Fassade gekratzt hat." Er sei eben als junger Mensch – wie so viele andere – nicht zum Widerstandskämpfer geboren gewesen, der es gewagt hätte, Nein zu sagen, so Diestel.