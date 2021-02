Freies Theater Zuversicht durch Zuspruch: Kammerspiele Magdeburg trotzen Corona

Corona macht es auch dem Freien Theater Kammerspiele Magdeburg nicht leicht. Doch bleibt das dreiköpfige Ensemble optimistisch, denn offensichtlich haben sie sich in den vergangenen Jahren in die Herzen der Stadt gespielt. Dieser Zuspruch in Form von Preisen, Geld – und nun sogar die Hoffnung auf ein eigenes Theater stimmen sie selbst in der Krise zuversichtlich.