So ungezwungen wie in der Western- und Karl-May-Parodie "Der Schuh des Manitu" kann man das Wort "Indianer" mittlerweile nicht mehr benutzen. Manche sprechen sogar nur noch vom "I-Wort" in Anlehnung an das N-Wort, um niemanden vor den Kopf zu stoßen. Eine absolute Gegnerin des Begriffs ist Susan Arndt, Kulturwissenschaftlerin an der Universität Bayreuth. Sie setzt sich seit Jahren für eine Dekolonisierung von Sprache ein. Das Wort "Indianer" fällt für sie in diese Kategorie.