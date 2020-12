Puppenspielerin Cornelia Fritzsche bei der Arbeit Bildrechte: dpa

Neu, erfrischend und kaspertreu, das sind die Kriterien auch im dritten Wettbewerbsjahrgang, sagt Historikerin Andrea Bigge, Kulturmanagerin am Max-Jacob Theater Hohnstein: "Also der Hintergrund zur Idee des Kasper-Wettbewerbs lag darin, dass wir das traditionelle Hohnsteiner Handpuppenspiel eben speziell mit dem Hohnsteiner Kasper auch weiterleben lassen wollen. Es gibt Handpuppenspiel klar, jeder kann eine Handpuppe nehmen, Tri-Tra-Trallala sagen und kurzen bisschen hin und her wackeln. Und das war sozusagen die Idee, das Ganze hier in Hohenstein wieder in eine neue Richtung anzuschubsen."



Als die Studienfreunde von Cornelia Fritzsche im Puppenspiel schon längst mit dem Objekt- und Materialtheater experimentierten, entdeckte die Dresdner Studentin an der Ernst-Busch-Hochschule Berlin, den Hohnsteiner Kasper für sich. Neue Texte für den alten Kasper, der Hohnsteiner Kasperwettbewerb sprach sie sofort an: "Da dachte ich mir, das ist doch mal eine Idee, ein drittes Stück. Also ich habe mittlerweile eins, zwei, drei, vier Kasperstücke."