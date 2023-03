Seit letztem Sommer leitet sie auch den Theaterklub für junge Leute am Theater Bautzen. Aktuell probt sie mindestens einmal pro Woche mit den Mitgliedern. 18 Jugendliche im Alter von zwölf bis 19 Jahren gehören dazu. Gemeinsam arbeiten sie aktuell an einer Adaption des Romans "Die Welle“ von Morton Rhue. In der Version des Jugendclubs behandelt die neue, beliebte Geschichtslehrerin mit der 10. Klasse das dritte Reich. Sie meldet ihre Schüler und Schülerinnen zu einem Experiment an und will ihnen so die Strukturen des Nationalsozialismus erlebbar machen – bis das Projekt in Chaos ausartet.