"Fünf Personen stehen um den Sprecher Erich Schwarzkopf herum... die sechs Postbeamten treffen sich heimlich in einem Hinterraum der Funkstation (sie forschen an einer Innovation, die die Welt verändert)."



So könnte eine Erzählung der ersten deutschen Testsendung beginnen, die die Autorinnen des Stückes "One to Many" nachzeichnen. Dabei begeben sie sich in eine Zeit, in der noch offen ist, was Rundfunk sein kann. Frederike Moormann, eine der vier beteiligten Kunstschaffenden erklärt, warum die Anfänge interessant seien. Dadurch, dass die Zivilisierung des Radiofunks als Versuchs deklariert gewesen sei, habe sich ein demokratisches Moment entfaltet. Und obwohl dahinter die Reichspost und große Unternehmen wie Telefunken gestanden haben, sei es eine Zeit gewesen, in der Unsicherheit darüber bestanden habe, wie das Medium einzuordnen ist und wie man es als Hörende verstehen könnte.