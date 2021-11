Der ehemalige Intendant des Vogtlandtheaters Plauen, Klausdieter Roth, ist tot. Wie das Theater Plauen-Zwickau am Montag mitteilte, ist er in der Nacht zum Montag im Krankenhaus gestorben. Er wurde 80 Jahre alt.

Roth hatte das Theater in Plauen von 1991 bis 2000 geleitet und die Fusion mit der Zwickauer Bühne auf den Weg gebracht. Nach dem Zusammenschluss der Häuser war er zunächst weiterhin als Schauspieldirektor tätig, später häufig als Regisseur zu Gast. Nach seiner Schulzeit hatte Klausdieter Roth an der Filmhochschule Babelsberg studiert. Danach hatte er an verschiedenen Theatern als Regisseur, Oberspielleiter und Schauspieldirektor gearbeitet, bevor er schließlich in seiner Heimatstadt Plauen die Intendanz übernahm.