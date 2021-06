In Rudolstadt gibt es wieder Sommertheater, den Auftakt macht die Revue "Komm ins Offene". Intendant Steffen Mensching hat eine, so die Eigenbeschreibung "vergnügliche Theatertherapie" erarbeitet.

Wir müssen reden!

Lange war unklar, ob und in welcher Form das Sommertheater in Rudolstadt stattfinden könnte. So verabschiedete sich Intendant Steffen Mensching vom ursprünglichen Plan, die geplatzte Inszenierung des letzten Sommers einfach ein Jahr später zu zeigen. Auch, weil er sich inhaltlich in dieser besonderen Zeit nicht mit Woody Allens "Mittsommernachts-Sex-Komödie" anfreunden konnte.

Steffen Mensching spricht bei einer Probe von "Komm ins Offene" mit den Aktiven auf der Bühne Bildrechte: Friederike Lüdde

Man müsse in diesen Tagen stattdessen über das Erlebte in der Pandemie sprechen, so Mensching. Und das Theater bleibe da nicht außen vor:

Nach so einer lange dauernden Krise und Zeit, die man in dieser Weise noch nicht erlebt hat, mit den ganzen Spannungen, mit den Ängsten, mit den Teilungen der Gesellschaft, gehören wir eigentlich alle auf die Couch. Steffen Mensching, Intendant des Theaters Rudolstadt

Es sind die klassischen Ansätze der Psychoanalyse, die Mensching umtreiben, man müsse sich austauschen, wenn man verhindern will, dass die Pandemie langwierige Traumata nach sich zieht. Viele hätten jetzt den Impuls, alles möglichst rasch hinter sich zu lassen und wieder in die Realität, die Geschäfte, die Gartenlokale zurückzukehren, so Mensching, zwar sei es verständlich "da anzudocken, wo man losgelassen wurde. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, darüber nachzudenken, was passiert ist. Und das ist so ein erster Versuch – mit allem Spaß und aller Lockerheit."

Darüber kann man ruhig lachen

So lässt Mensching es sich nicht nehmen, selbst in der Revue aufzutauchen. Als Chefarzt Prof. Dr. hon. causa Karl Stillerbach wird er durch den Abend führen, in dieser idyllisch am Berg gelegenen Freiluftklinik auf der Heidecksburg. Die Texte und Songs des Abends stammen nicht aus seiner Feder, vielmehr hat Mensching sich unter anderem mit dem bayrischen Komiker Karl Valentin auseinandergesetzt.

Steffen Mensching Bildrechte: imago/VIADATA Wir haben Szenen von Karl Valentin benutzt, die so ein bisschen das Medizinische, Patienten-Arzt-Situationen bedienen. Und dann haben wir Songs und Texte rausgesucht, die grotesk sind, und uns passend schienen für verschiedene Formen von Neurosen. Und darüber kann man ruhig lachen. Steffen Mensching

Gemeinsam lachen, gemeinsam nachdenken, auch wenn man sich gedanklich in den vergangenen Monaten voneinander entfernt hat. Mensching und sein Ensemble wollen mit der Inszenierung "Komm ins Offene" auch gegen die von ihnen beobachtete Spaltung der Gesellschaft angehen, die Mittel des Stadttheaters nutzen, um die Stadtgesellschaft zu einen.

Und klar, die Entwicklung des Abends war auch ein Prozess für die Beteiligten selbst. Nach langen Monaten in der Kurzarbeit sahen sich viele erstmals wieder und mussten auf der Bühne zusammenfinden. So dient das Sommertheater in Rudolstadt nun am Ende wohl zwei Zwecken, die Mensching auf den Punkt bringt:

Das hilft uns, uns selbst zu therapieren – und vielleicht auch das Publikum. Steffen Mensching über die Revue "Komm ins Offene"

Die Kostüme erinnern an die "gute alte Zeit" – vor Corona? Bildrechte: Friederike Lüdde