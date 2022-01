Am Theater Plauen-Zwickau wurde während der corona-bedingten Schließung weiter geprobt. Bildrechte: Chris Gonz

Es ist so: die Omikron-Variante ist jetzt im Anmarsch. Man weiß noch nicht, welche Auswirkungen das hat. Deswegen gab es auch eine ganz klare Haltung vom Ministerpräsidenten. Wenn wir hier wieder in die Überlastungsstufe kommen – also Intensivbettenbelegung 430, Krankenhausbelegung 1.300 – kann ganz schnell wieder Schluss sein.



Das kann auch passieren, dass wir öffnen, aber wieder schließen müssen. Aber ich denke, das ist ein Mechanismus, an den man sich im Augenblick gewöhnen muss. Und der Ministerpräsident ist gestern wirklich sehr dezidiert eingegangen auf die verschiedenen Problematiken. [...] Deswegen war es auch wirklich wichtig, sich hier auszutauschen, es für andere aufzunehmen, sich in andere hineinzuversetzen. Und nun wird man sehen, wie sich die Weiterentwicklung gestalten wird.