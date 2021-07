Es ist Tradition seit vielen Jahren: Die Jenaer Kulturarena wird mit einem Open-Air Theaterspektakel eröffnet. In diesem Jahr lädt das Ensemble vom Theaterhaus Jena in Kooperation mit dem Theaterkollektiv Wunderbaum aus Rotterdam zu einem Clowns-Kongress ein. Das Motto lautet "Rote Nase auf und durch" - durch Zeiten, in denen nicht nur dem Publikum, sondern auch den Clowns das Lachen vergeht. Doch keine Angst, der Humor kommt nicht zu kurz.

Bei dem in die Jahre gekommenen zwergenhaften Weißclown handelt es sich um Marleen Scholten. Als Maestro führt sie uns hinein in eine Geschichte, die, wie sie sagt: "nicht lustig ist". Sie erzählt uns von ihrer eigenen Clownswerdung, die sie aus dem Nachkriegs-Italien hinaus in die weite Zirkuswelt und bis nach Moskau führte – zum großen russischen Clown und Pantomime Popov.

Die wunderbare und mörderische Clarabella wird von Wine Dierickx gespielt. Bildrechte: Joachim Dette

Der russische Altmeister Popov hat das Geheimnis seines Berufs einmal so auf den Punkt gebracht: "Das Lachen ist doch eine ernsthafte Geschichte. Der Clown steht immer gegen den Wind. Wo weht der Wind her? – vom Leben." In Jena pustet es da eine ziemlich wilde Truppe in den Ring: Schauspieler Matijs Jansen stürmt mit giftgrüner Perücke und Lederoutfit als ein am legendären Joker orientierter Impresario in die Manege. Sensationslüstern kündigt er eine ganze Palette von Themen an, die von den neun versammelten Clowns abgearbeitet werden. Das reicht vom Tod über das Schicksal, die Digitalisierung und extremen Geschlechtsverkehr bis hin zur Zukunft des Universums.