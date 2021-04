Am 8. Mai steht die Premiere von "Carmen" auf dem Spielplan des Deutschen Nationaltheaters in Weimar (DNT). Keiner weiß, ob sie stattfinden kann, geprobt und gebaut wird trotzdem. Seit fast zwölf Monaten überwiegend in Kurzarbeit.

Kurzarbeit als Novum und Anker in der Krise

DNT-Intendant Hasko Weber



"Ich denke, dass diese Möglichkeit, Kurzarbeit auch im öffentlichen Bereich anwenden zu können – die ja vorher nie existiert hat und die neu ist seit 2020 – schon sehr stark beigetragen hat, Stabilität zu schaffen in dieser Krise."

Kuriose Situation in Weimar

Wie viele subventionierte Theater befindet sich auch das Deutsche Nationaltheater Weimar in der kuriosen Situation, dass es dank Kurzarbeitergeld und durch den Ausfall von Aufführungen über volle Konten verfügt. In Weimar heißt das konkret: 2,2 Millionen nicht verbrauchter Zuschüsse von Stadt, Land und der Agentur für Arbeit.

Nicht verbrauchte Theatermittel umgeleitet

Weimars OB Peter Kleine



"Es sind Mittel, die nicht verausgabt worden sind, die aus Sicht des DNT sicherlich auch für bestimmte Risiken zurückgelegt werden sollten. Wir sagen, die Risiken sind aber jetzt aktuell nicht da."

Das Geld wird woanders momentan dringender gebraucht. Peter Kleine Oberbürgermeister von Weimar

Dass im Haushaltsplan noch "keine einzige Leistung" im Bereich des Sports oder der Kultur gekürzt werden musste, das sei angesichts der Corona-Krise auch eine Leistung, betont Kleine: "Dazu haben auch die Mittel des DNT mit beigetragen."

Rund eine halbe Million Euro behält Weimar im Coronajahr 2021 vom Theater ein, im Jahr davor waren es 100.000 Euro. Rote Zahlen schreibt die Stadt trotzdem: Allein der Ausfall der Übernachtungssteuer bedeutet einen Verlust von etwa einer Million Euro.

Verständnis und Sorge bei DNT-Intendant Hasko Weber

DNT-Intendant Hasko Weber äußert Verständnis, aber auch Sorge: "Ich habe da eine absolute Empathie. Denn natürlich ist es ein Problem, 2021 als Stadt einen Haushalt zu realisieren. Das geht an mir nicht vorbei. Wenn das DNT einen Beitrag leisten kann, dann haben wir das jetzt getan. Vielleicht muss das auch nochmal der Fall sein. Aber wir brauchen eine Weitsicht", betont er und fordert:

Auf lange Sicht müssen die substanziellen Einrichtungen, die substanziellen kulturellen Punkte in einer Stadt ins Auge gefasst werden, um zu klären: Bekennt man sich progressiv dazu? Oder bewegt man sich schon auf etwas zu, was Abstriche machen heißt? Hasko Weber Intendant des DNT Weimar

Jena: Lautstarker Protest gegen Kürzungen

Jenas OB Thomas Nitzsche sagt dazu, die Vorschläge von Seiten der Verwaltung seien vom Motto geleitet gewesen, Strukturen erhalten zu wollen, was auch bedeutete, Einzelprojekte nicht in dieser Anzahl oder in diesem Umfang durchführen zu können. Denn "Strukturen, die wegbrechen, wieder aufzubauen, das ist nachträglich sehr, sehr schwer bis unmöglich."

Zimmermann: "Die Kultur wird in schwere Jahre gehen"

Aber können wir uns angesichts der Corona-bedingt wachsenden Schuldenberge die subventionierte Theater- und Orchesterlandschaft auch in Zukunft noch leisten? Ist Deutschland, die Kulturnation, in Gefahr? Dazu meint der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats Olaf Zimmermann:

Ich glaube, wir werden in ganz, ganz, ganz schwere Jahre gehen. Also, mittelfristig gesehen, wird die Kultur zu den Bereichen gehören, die am stärksten leiden werden. Weil das leider möglich ist, denn Kultur ist keine Pflicht-, sondern eine freiwillige Aufgabe. Olaf Zimmermann Deutscher Kulturrat

Zimmermann geht also von "erheblichen Einsparungsleistungen" im Kultur-Bereich aus und hofft, dass es am Ende nicht zu Theater-Schließungen komme.

Ausweg: Kommunen entschulden?

Die Premieren-Vorbereitungen laufen hinter den Kulissen.



Der Deutsche Kulturrat hätte da eine Idee, die Olaf Zimmermann so formuliert: "Wenn man die Kommunen einmal entschulden würde, das heißt, die erst einmal alle auf Null bringen würde, dann hätten wir, glaube ich, eine ganz andere Voraussetzung." Da es aber zu so einer großen Reformanstrengung vor der Bundestagswahl nicht kommen werde, müssten zunächst in erster Linie die Länder und die Kommunen schauen, dass die Kulturfinanzierung gesichert bleibe.