In Weimar sind am Vormittag erste Highlights des diesjährigen Kunstfests vorgestellt worden. Trotz finanziell schwieriger Zeiten werde das Programm ähnlich vielfältig ausfallen wie in den Vorjahren, sagte Festivalchef Rolf C. Hemke. Das sei aber nur möglich dank massivem Sponsoring aus dem In- und Ausland.