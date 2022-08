Aria di potenza ist ein Opernexperiment des jungen polnischen Star-Regisseurs Krystian Lada, er lässt darin aktuelle politische Reden, wie etwa Putins Rede vor dem Angriff auf die Ukraine, in populäre Opernarien übergleiten. "So entsteht ein neuer Blick auf die Kontinuität von Machtstrukturen", beschreibt Kunstfest-Leiter Rolf Hemke, "und außerdem wird gezeigt, wie geeignet die Kunstform der Oper für das Ausdrücken von Hass ist."



Interessant ist bei diesem Projekt auch die Auswahl der Sängerinnen und Sänger: Lucia Lucas gilt als die einzige relevante Baritonistin der Welt, kürzlich gab sie in der Metropolitan Opera in New York ihr Debüt. Ihre Bühnenpartnerin, Mezzosopranistin Małgorzata Walewska, singt ebenfalls in den großen Opernhäusern der Welt, Sopranist Théo Imart machte sich am Theater Basel einen Namen. "Die Stimmzuordnung und die Geschlechterzugehörigkeit verrutschen in diesem Projekt etwas, was eine ganz bewusste poetische Setzung ist", so Hemke. Es entstehe ein melomanes Kammerspiel auf großer Bühne.

Aria di Potenza wird kurz zuvor in Warschau uraufgeführt. Bildrechte: Camille Cooken