Es reicht sozusagen die Handlung, was die Figuren betrifft, gut nachzuspielen. Und das ist in diesen Inszenierungen dann der Fall. Anders gesagt: Das Bühnenbild und die Kostüme stören auch nicht weiter. Die bildhafte Musik verlängert das Mindesthaltbarkeitsdatum der Inszenierung in Richtung Unendlichkeit. So wie es Mimi am Ende singt: "Come il mare profonda ed infinita." / "Wie das tiefe und endlose Meer."



Puccini hat auch andere Opern geschrieben: "Madame Butterfly", "Turandot", "Tosca". Die sind auch als Longseller unterwegs. In der Deutschen Oper in Berlin ist "Tosca" von 1969 im Spielplan - über ein halbes Jahrhundert also. Insofern dürfte Puccini auch eine gute Einstiegsdroge für künftige Opernfans sein. Wegen dieser bildgewaltigen und emotionalen Musik, die anders als bei Wagner, schnell und präzise auf den Punkt kommt. Auch das ist anfängerfreundlich.