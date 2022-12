Volksdorf: Vor allem handgemaltes Kulissentheater! Lüpertz hat die Meininger Bühne mit Kulissen, die in einer überwiegend dunkel-expressiven Bildsprache gehalten sind, ausgestattet. Das verleiht dem Ganzen einen gewisse Tiefe und Düsternis, die zum Stück passt. Zu diesen Kulissen kommen etliche variable Elemente wie zum Beispiel die gemalten Köpfe der Protagonisten, Tische und Sitzmöbel, ab dem zweiten Bild auch Totenköpfe hinzu. Auffallend farbenfroh und formenreich die Kostüme (der Chor ist zum Beispiel in giftgrün gekleidet) und die intensiv-geschminkten SängerInnen: Ich fühlte mich dabei – sowohl was das Äußere, als auch die Figurenführung anbelangt – an Comedia dell’arte Figuren erinnert.

Volksdorf: Zum Teil ja! Die Meininger Hofkapelle mit Philippe Bach am Pult hat gestern zuweilen schon gezaubert: Da waren Schmelz, Italianita, Tempo und eine ausgefeilte Dynamik zu hören, aber -in dem akustisch nicht ganz unproblematischen Haus-, eben auch Schnitzer zwischen Bühne und Graben, mitunter stimmte die Balance nicht, so daß die Sänger forcieren mussten und die Musik den Zuschauerraum mit ungeheurer Massivität flutete.

Monika Reinhard als Musetta. Bildrechte: Christina Iberl

In Summe – und das war schon immer ein Vorzug dieses Hauses – kann man in Meinungen diese Bohème gut besetzen, es bietet eine in sich geschlossene Ensembleleistung! Ich denke dabei vor allem an Alex Kim als Rodolfo, Julian Kim als Marcello und Monika Reinhard als Musetta, ganz besonders aber an die gerade ins Ensemble gekommene Deniz Yetim – sie überzeugte sängerisch als Mimi auf ganzer Linie!



Markus Lüpertz selbst sprach bei dieser Produktion von einem Versuch, da er das Regie-Handwerk nicht beherrsche. Deshalb auch wurde ihm als Co-Regisseur der junge Maximilian Eisenacher an die Seite gestellt. Diskussionswürdig, anschauens- auch anhörenswert ist diese Bohème als Gesamtkunstwerk eines Malers, der sich auch einmal als Opern-Regisseur erproben wollte, in jedem Fall. Konzeptionell aber stellt es in gewisser Weise einen Rückschritt dar - insofern bekenne ich mich dankbar zu dem, was wir hierzulande "Regie-Theater" nennen!