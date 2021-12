Strategisch gesehen, als Marketing-Coup, war es ein cleverer Schachzug Markus Lüpertz zu engagieren. Meiningen und sein Theater waren im Vorfeld medial enorm präsent. Insofern kann Theaterintendant Jens Neundorff von Enzberg diese Premiere für sich als "Event" verbuchen - auch wenn sich Lüpertz eigentlich gegen die "Eventisierung" von Kunst ausgesprochen hatte. Neundorff begründete seine Entscheidung für den Regie-Debütanten, dem ein Co-Regisseur an die Seite gestellt wurde, aber auch damit, dass man die (alten) Meister ehren solle. Ihn und Lüpertz verbindet eine langjährige Freundschaft.

Der Bohemien Lüpertz möchte nicht missionieren

Die künstlerische Umsetzung kann man zwiespältig betrachten: Natürlich ist diese Produktion etwas besonderes, weil Lüpertz die Boheme aus der Perspektive des Malers umgesetzt hat. Sein szenisches Konzept besteht im Kern jedoch darin, die Singenden zumeist an der Bühnen-Rampe stehen, singen und wenig spielen zu lassen - das hat er im Vorfeld angekündigt und genau das fand auch statt.

Markus Lüpertz bei der Probe. Bildrechte: Marie Liebig Lüpertz ist ein Künstler-Egomane, der es seit Jahrzehnten wunderbar versteht, sich als Exzentriker und Genie zu inszenieren. Auf Pressekonferenzen erscheint er immer bestens gekleidet, erzählte unglaublich wach und charmant von seiner Berliner Bohemien-Zeit, von der Entpoetisierung unserer Welt, dass er mit dem heutigen Regietheater nichts anfangen könne, dass Musik für ihn bereits Handlung sei und dass er der Schönheit und der Modernität von Puccinis Musik sowie den "singenden Farben" seiner selbstgemalten Bühnenbilder vertraue. Lüpertz sieht sich sympatischerweise dabei nicht als "Missionar" in Sachen Musiktheater, sondern spricht vielmehr mit Gelassenheit und Dankbarkeit davon, dass er seine Meinung und Haltung zur Oper einmal auf die Bühne bringen könne.

Handgemaltes Kulissentheater und auffällige Kostüme

In zwei Stunden "La Bohème" erlebt man in erster Linie handgemaltes Kulissentheater. Lüpertz hat die Meininger Bühne mit Kulissen, die in einer überwiegend dunkel-expressiven Bildsprache gehalten sind, ausgestattet. Das verleiht dem Ganzen einen gewisse Tiefe und Düsternis, die auch zum Stück passt. Zu diesen Kulissen kommen etliche variable Elemente wie z.B. die gemalten Köpfe der Protagonisten, Tische und Sitzmöbel, ab dem zweiten Bild auch Totenköpfe hinzu.

Markus Lüpertz malt eine Kulisse. Bildrechte: Marie Liebig Auffallend farbenfroh und formenreich sind die Kostüme - der Chor ist beispielsweise in giftgrün gekleidet - und die intensiv-geschminkten Singenden. Man fühlt sich, was das Äußere und die Figurenführung anbelangt, an Comedia dell’arte Figuren erinnert.



Was zwischen den Figuren passiert, wird vor allem über die Musik bzw. die Übertitel vermittelt, denn an einer psychologischen Ausdeutung der Handlung war Markus Lüpertz nicht interessiert. Das macht die Sache allerdings ziemlich schnell etwas eindimensional, wobei dieser Rückzug auf auf eine "übersteigerte Künstlichkeit" punktuell durchaus zu fesseln vermochte - etwa wenn Mimi im Stehen stirbt und Rodolfo dabei auf Distanz zu ihr bleibt, weil er unfähig zu einer menschlichen Reaktion ist.

Eine geschlossene Ensembleleistung - trotz fehlender Balance

Dies ist ein eigenwilliger Zugriff auf die Oper, zumal Markus Lüpertz noch selbstverfasste und auch selbstgesprochene Texte in die Produktion integrierte. Die musikalische Umsetzung von Generalmusikdirektor Philippe Bach ist zum Teil mitreißend. Die Meininger Hofkapelle hat mit Bach am Pult zuweilen schon gezaubert: Da waren Schmelz, Italianita, Tempo und eine ausgefeilte Dynamik zu hören, aber - in dem akustisch nicht ganz unproblematischen Haus - eben auch Schnitzer zwischen Bühne und Graben. Mitunter stimmte die Balance nicht, sodass die Sänger forcieren mussten und die Musik den Zuschauerraum mit ungeheurer Massivität flutete.

Deniz Yetim als Mimi. Bildrechte: Christina Iberl In Summe - und das war schon immer ein Vorzug dieses Hauses - bietet sich eine in sich geschlossene Ensembleleistung. Hervorzuheben sind dabei vor allem Alex Kim als Rodolfo, Julian Kim als Marcello und Monika Reinhard als Musetta, ganz besonders aber die gerade ins Ensemble gekommene Deniz Yetim - sie überzeugte sängerisch als Mimi auf ganzer Linie.