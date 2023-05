Neue Leiterin Jurkiewicz kennt Haus und Region Eisenach

Wenig Geld, einen Intendanten, den sich Eisenach mit Meiningen teilen muss – Esther Jurkiewicz hat das nicht abgeschreckt. Sie ist seit April die neue Leiterin des Jungen Schauspiels. Die 40-Jährige studierte Kulturpädagogin hat bisher als freie Regisseurin gearbeitet. Die Region ist ihr nicht fremd. In der Vergangenheit hat Jurkiewicz am Deutschen Nationaltheater in Weimar und an den Bühnen Halle gearbeitet. Zuletzt hat sie ein Stück in Eisenach inszeniert: "Dadurch kenne ich das Haus schon ein bisschen und wusste, worauf ich mich einlasse."

Wunsch nach mehr Austausch mit Publikum

Einlassen in Bezug auf Eisenach bedeutet auch, in einer Stadt für Kinder und Jugendliche Theater zu machen, in der nicht nur der rechtspopulistische Aufschlag spürbar ist, sondern auch vier Vertreter der NPD im Stadtrat sitzen. Dieser politischen Stimmung möchte Jurkiewicz mit einer direkteren Ansprache ihrer Zielgruppe begegnen.

Das inhaltliche Programm für die kommende Spielzeit hat die 40-Jährige noch von ihrer Vorgängerin geerbt, Jurkiewicz möchte das Haus jedoch auch abseits des Spielplans weiterentwickeln. Grundsätzlich sei ihre Devise dabei, mehr in den Austausch zu gehen.

Ein offenes Haus – auch abseits der Theatervorstellungen

Konkret startet ein Format mit dem Namen "Forum". Dabei sind Theaterexterne dazu eingeladen, Themenanregungen einzureichen. Bei regelmäßigen Gesprächsrunden mit jungen Menschen aus dem Kinder- und Jugendparlament sollen die Themen dann ausgewertet werden und je nach Ergebnis in Projekte einfließen.

Für Jurkiewicz geht es auch darum, neue Formen zu finden, Menschen einzuladen – abseits des Theaterabends. Zum Beispiel auch mal ein Konzert zu veranstalten oder indem man die Möglichkeit schafft, im Theater einen Kaffee zu trinken: "Auch wenn es immer ein wenig platt klingt: Ich möchte, dass wir ein offenes Haus sind, das lebendig ist." Und auch um die Theaterpädagogik-Stelle will sie weiter kämpfen.

Eisenach auf dem "Wildwechsel"-Festival vertreten

Intendant Jens Neundorff von Enzberg ist zuversichtlich, dass Eisenach es schafft, sich wieder als Theaterstandort in den Köpfen zu etablieren: "Ich glaube, Kontinuität ist jetzt wichtig." Und auch künstlerisch lohnt sich der Blick nach Eisenach in den kommenden Monaten. Das Theater konnte sich mit dem Projekt "Die grüne Bande" für die Jupiter-Förderung des Bundes qualifizieren. Und auch auf dem Festival der ostdeutschen Kinder- und Jugendtheater "Wildwechsel" im September in Zwickau wird das Landestheater mit einem Stück vertreten sein.