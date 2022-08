Am Donnerstag beginnt das Lausitz Festival. Bis zum 16. September sind an 25 Orten in der Ober- und Niederlausitz 50 Veranstaltungen geplant, etwa in Bautzen, Görlitz, Forst, Weißwasser oder Liebenwerda und bis ins polnische Zgorzelec. Auf dem Programm stehen Theateraufführungen, Konzerte aus Klassik und Jazz, Ausstellungen, philosophische Gesprächsrunden und Lesungen.