"Lazarus", das ist David Bowies Vermächtnis. Denn diese Geschichte um den Protagonisten des Stückes, Thomas Jerome Newton, ist in mehrfacher Hinsicht biografisch verstehbar. Zugleich ist "Lazarus" ein wunderbares "Best of Bowie", denn das Musical versammelt Hits aus nahezu allen Schaffensphasen Bowies: angefangen von "Life on Mars" aus dem Jahr 1971 über "This is not America" von 1985 bis zu "Valentines Day" aus dem Jahr 2013. Und viele andere mehr, muss man sagen, nicht zu vergessen natürlich "Heroes", den großartigen letzten Song des Abends, der das Premieren-Publikum in Leipzig zu Standing Ovations motivierte.