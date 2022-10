Wir haben alle Kopfhörer auf. Wir stecken in unserer eigenen Hörwelt und stellen uns doch als Gemeinschaft um ein Müll-Wägelchen. Eine Frau in orangener Arbeitskleidung schiebt das Gefährt heran: An den Seiten stecken Müllgreifer und ein Besen mit pinken Borsten. Vorne hängen zwei große, blaue Müllbeutel. Wir kramen in unseren Taschen und werfen Müll hinein. Diese alltägliche Bewegung war Ausgangspunkt für den Audio-Walk "Müll". "Man schmeißt das in die Tonne und das geht weg. Aber wir haben eigentlich keine Ahnung, was damit passiert", erzählt Julia Lehmann. Sie ist ein Teil des Leipziger Theater-Duos Studio Urbanistan, das nach wichtigen Geschichten im Stadtraum sucht und sie dort auch erzählt. Mit jedem Stück Müll wurde es für die Künstlerinnen drängender, diese Arbeit anzugehen.