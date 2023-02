Es ist also kein Zufall, dass im MDR-Sendegebiet mindestens eine Brecht-Inszenierung in jeder Spielzeit zu erleben ist. Gerne inszeniert wird beispielsweise "Der gute Mensch von Sezuan", zuletzt 2018 in Dresden.

Da war zu erleben, wie die Prostituierte Shen Te der einzig gute Mensch in ganz Sezuan ist. Und wie allgemeingültig Brechts Stücke sein können. Seine Arbeit an der Verbesserung der Welt. Es ist ja seit Brecht nicht eben leichter geworden mit den guten Menschen, erst recht nicht, seit der Begriff des Gutmenschen als Unwort des Jahres 2015 aus dem sich eigentlich selbstregulierenden Sprachgebrauch herausoperiert und zum Inbegriff einer zerrissenen Gesellschaft gemacht wurde. Wir schaffen das. Oder schaffen wir uns ab? Was gut ist, weiß jeder. Sollte man annehmen. Und schlecht sein will eh keiner, oder? Wenn es nur so einfach wäre. Schlimmer noch: Wer zu gut ist, wird ausgenutzt. Alles hat zwei Seiten. Mindestens. Wer am Ende gewinnt? Bei Brecht kann man es lernen. Oder es sich durch Mitdenken erschließen. Am Ende des "Guten Menschen von Sezuan" sagt Shen Te zum Publikum, "sucht euch selbst den Schluss, es muss ein guter da sein, muss, muss, muss!" Brechts Uraufführungen in Leipzig führten mehrmals zu Tumulten und Skandalen. Bildrechte: IMAGO / ZUMA/Keystone

Es wäre müßig, alle seine Stücke aufzuzählen und die Möglichkeiten, sie modern und relevant zu inszenieren. "Das Leben des Galilei" als Parabelstück über die Verantwortung der Wissenschaft. "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny", auch dieses führte 1930 bei der Uraufführung in Leipzig zu Tumulten. "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui", die unglaubliche Geschichte von einem, der zum Diktator aufsteigt, ist seit 1995 im Spielplan des "Berliner Ensembles", die letzte Regiearbeit von Heiner Müller mit Martin Wuttke in der Titelrolle.