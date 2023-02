Louise Debatin ist im vierten Jahr ihrer Schauspielausbildung an der Kunsthochschule in Zürich. Zur Zeit steht sie in Chemnitz auf der Bühne als Teil des dortigen Schauspielstudios. Eine wichtige Erfahrung – nicht nur, weil sie zum ersten Mal mit einem großen Ensemble arbeitet, sondern auch, weil sie ein Jahr lang erlebt, was eine Festanstellung am Theater bedeutet: lange Arbeitszeiten, wenig Privatleben und häufiges Umziehen.