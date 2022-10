Dass Puppentheater mehr als Marionetten, Hand- oder Klappmaulpuppen bedeutet, können Interessierte regelmäßig am Westflügel Lindenfels erleben. Das Haus ist eine Institution, dessen Ruf weit über Leipzig und Sachsen hinausstrahlt. Das lockt auch immer wieder junge Künstler*innen in die sächsische Metropole. Im Rahmen von "come out and play" zeigt der Nachwuchs, woran er gerade arbeitet. Vielleicht kann noch nicht jede Aufführung überzeugen, vielleicht trifft nicht jedes Stück den persönlichen Geschmack, aber hier kann man erleben, was mit Figurentheater alles möglich ist.

Der Westflügel ist deutschlandweit ein wichtiger Ort für Figurentheater. Bildrechte: Pia Uffelmann/MDR KULTUR