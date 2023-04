Dass Märchen zeitlos sind, liegt in ihrer Natur. Und daher gehören die Gebrüder Grimm wohl zu den erfolgreichsten deutschen Kulturexporten, wie zahlreiche Bearbeitungen, Adaptionen und Verfilmungen beweisen. Auch einer der besten Musical-Komponisten hat sich bei den Märchen bedient: Stephen Sondheim. Die meisten kennen ihn wohl durch sein Musical "Sweeney Todd", das prominent mit Helena Bonham Carter, Alan Rickman und Johnny Depp verfilmt wurde, doch auch "Into the Woods" hat es mit Starbesetzung – unter anderem Meryl Streep – auf die Leinwand geschafft. In dem gibt es wie so oft in modernen Deutungen nur einen Wald, in dem sich alle Märchenfiguren begegnen, wie Rapunzel und Aschenputtel. Im ersten Akt irren alle durch den Wald auf der Suche nach ihrem Happy End. Im zweiten Teil geht es jedoch noch mehr in die Tiefe, weil nicht mehr alles so rosarot erscheint – ein Highlight ist das Duett der beiden Prinzen über Eheleben –, neue Feinde tauchen auf und neue Allianzen müssen geschmiedet werden. An der Oper Halle hat die Haus-Regisseurin Louisa Proske das Musical "mit einem spielfreudigen, stimmstarken Ensemble entsprechend fabelhaft auf die Bühne gebracht", so Andreas Montag in der "Mitteldeutschen Zeitung".

Immer wieder überrascht das Musical "Into the Woods" mit besonderem Humor. Bildrechte: Anna Kolata