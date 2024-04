Folge dem weißen Kaninchen – dieses Motiv aus "Alice im Wunderland" kennt wohl jeder. Auch in Halle lockt diese ungewöhnliche Gestalt das junge Mädchen Alice in eine Welt, in der alles anders zu sein scheint, als sie es von zu Hause kennt. Das Tanzstück von Michal Sedláček folgt dabei der Buchvorlage von Lewis Carroll weitestgehend und setzt vor allem auf schöne Bilder. Die Bühne von Matthias Hönig und die Kostüme von Cordula Erlenkötter sind wie Fantasien über die klassischen Illustrationen des Kinderbuches und überzeugen mit schönen Einfällen. Zu den Werken von Arvo Pärt und Antonín Dvořák springen die Tänzerinnen und Tänzer mit gestreckten Beinen und in klassischer Ballettmanier über die Bühne. – Ein Tanzstück für die ganze Familie.

Bildrechte: Anna Kolata

"Alice im Wunderland" nach Lewis Carroll



Adresse:

Opernhaus

Universitätsring 24

06108 Halle (Saale)



Dauer: 135 Minuten, eine Pause



Termine:

26. April 2024, 11 und 19:30 Uhr

Ein simples, aber zwingendes Konzept: Stefan Kaegi vom erfolgreichen Theaterkollektiv Rimini Protokoll will Geschichten von Menschen vorstellen, die geheim bleiben wollen oder müssen. "Société Anonyme" ist ein Abend, der mit den verschiedenen Formen von Anonymität spielt. Das Publikum setzt sich also in einen Kreis und begleitet von Musik geht das Licht aus. In völliger Dunkelheit treten dann die Erzählerinnen und Erzähler auf.



Dabei berühren manche Geschichten mehr, andere weniger, meint Kritiker Michael Laages bei "nachtkritik": Da erzählt ein Geflüchteter, wie er illegal arbeitet, um über die Runden zu kommen. Eine Frau berichtet von Gewalterfahrungen aus ihrer Kindheit. "Stefan Kaegi und seinem Team ist mit "Société Anonyme" ein sehr sinnlicher, intensiver und kluger Abend gelungen", meint die Kritikerin Katja Weise vom NDR und meint, dass das Publikum in der Dunkelheit zu einer Gemeinschaft aus Unbekannten werde.

"Société Anonyme"



Adresse:

Residenz

Halle 18 (Aufgang E)

Spinnereistraße 7

04179 Leipzig



Termine:

23. April 2023, 20:30 Uhr

24. April 2023, 20:30 Uhr

25. April 2023, 20:30 Uhr

26. April 2023, 20:30 Uhr

27. April 2023, 20:30 Uhr

Wer unter der Woche vormittags zu Hause ist, hat vielleicht schon einmal das Gerumpel im Treppenhaus gehört. Oder man bleibt abends länger im Großraum-Büro, dann freuen sich die Reinigungskräfte, wenn man die Tastatur anhebt, damit sie darunter kurz den Tisch abwischen können. Für die meisten Menschen bleiben die sogenannten Putzkräfte unsichtbar. Nicht selten sind sie schlecht bezahlt, sie sollen schnell und unauffällig sein, aber makellose Arbeit leisten.



Das Leipziger Performance-Kollektiv "Das ÜZ" – das immer wieder überraschende theatrale Formen entwickelt – bringt das Buch "Le quai de Ouistreham" von Florence Aubenas auf die Bühne. Die Journalistin hat sich darin in Nordfrankreich arbeitslos gemeldet und hetzt bald von einem Putzjob zum nächsten. Es ist eine ungewöhnliche und gleichzeitig alltägliche Geistergeschichte.

"Die Geister von Ouistreham"

nach dem Buch "Le quai de Ouistreham" von Florence Aubenas



Adresse:

die naTo (e.V.)

Karl-Liebknecht-Straße 46

04275 Leipzig



Termine:

5. April 2024, 20 Uhr (Premiere)

6. April 2024, 20 Uhr

7. April 2024, 18 Uhr

8. April 2024, 20 Uhr

Der Figurentheaterkünstler Jan Jedenak hat einen ganz eigenen Stil entwickelt, der die Grenzen verwischen lässt und wunderbar mit Effekten spielt. In "Untiefe" nimmt er das Publikum mit auf eine mysteriöse Reise voller Anspielungen und Symbole. Die Bühne scheint jedes Licht zu verschlucken, so schwarz ist sie. Dann erscheint ein Ring aus Licht am Boden. In dem tauchen immer wieder andere Gestalten auf, die mal menschlich wirken, mal wie das innere Kind oder ein zorniger Dämon. "Untiefe" ist ein im besten Sinne rätselhafter Abend, der sich nicht einfach entschlüsseln, aber über den sich wunderbar sprechen lässt. Bildrechte: Dana Ersing

"Untiefe – a depthless place"

von Jan Jedenak und Jonas Klinkenberg



Adresse:

Westflügel Leipzig

Hähnelstraße 27

04177 Leipzig



Termine:

26. April 2024, 20 Uhr

27. April 2024, 20 Uhr

Seit mehr als 30 Jahren holt das Festival Off Europa internationales Theater nach Sachsen. Lange Zeit konzentrierte es sich dabei immer wieder auf einzelne europäische Länder, meistens solche, die nicht als Theaterländer bekannt sind – daher das Off im Titel. Auch die eingeladenen Stücke finden eher auf kleinen, abseitigen Bühnen statt.



Nach der "Nabelschau" im vergangenen Jahr wird der Blick 2024 geweitet und auf dem Programm stehen unter anderem Stücke aus Ungarn, Tschechien oder England. Inhaltlich geht es um eine Auseinandersetzung mit der Zukunft: Was haben wir zu befürchten, wie können wir zusammenleben und welche utopischen Kräfte können wir entwickeln? In Leipzig gibt es gleich zwei Tanzstücke über Freundschaft und Gemeinschaft, eines davon richtet sich auch an Kinder. Ein Recherche-Stück geht einer Umweltkatastrophe von allen Seiten auf den Grund. Und ein Schauspiel mit Puppen lässt den Ernstfall einer Nuklearkatastrophe erleben.