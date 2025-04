Eigentlich ist Prospero wirklich ein liebender Vater, aber bei genauerer Betrachtung ist er auch ein manipulativer Dreckskerl. Als er eines Tages mit Magie ein Schiff an seine Inselküste spülen lässt, will er nicht nur Rache an seinem Bruder und dem König von Neapel, sondern will seine Tochter auch mit dem Königssohn Ferdinand verkuppeln. Denn er weiß, wie es läuft und wie es zu laufen hat. Doch am Neuen Theater Halle will Miranda das nicht mehr hinnehmen: Warum bestimmt ihr Vater, wie sie die Welt sehen soll und was ihre Zukunft bringen soll? In diesem Sinne ist die neue Fassung des Klassikers von Katharina Brankatschk und Finnja Denkewitz in Halle auch eine Abrechnung mit dem Patriarchat und toxischen Männern. Das besticht glücklicherweise nicht durch Theorieblöcke, sondern laut dem Kritiker Andreas Montag in der "Mitteldeutschen Zeitung" mit schauspielerischen Glanzleistungen: "Man kann lachen und mitfühlen und auch mal gerührt sein." Am Ende gibt es auch ein Happy End – allerdings ohne alte, weiße Männer.

Bildrechte: Anna Kolata