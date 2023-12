Diese Geschichte ist so traurig, dass man sie kaum als Märchen bezeichnen kann: "Das Mädchen mit den Schwefelhölzern". Der US-amerikanische Komponist David Lang hat die Erzählung von Hans-Christian Andersen als eine Passion mit viel Chor vertont. Der scheidende Chef-Choreograf in Leipzig, Mario Schröder, hat das Vokalwerk mit der "Missa in angustiis" von Joseph Haydn kombiniert. Und obwohl Schröder immer wieder starke Geschichten mit Tanz erzählt hat, setzt er in seinem neuen Stück "Paradise Lost" eher auf assoziative Bilder. "Auch 'Paradise Lost' begeistert mit riesigen Ensembles, die sich fast unmerklich auflösen in individuelle Momente. Reihen bilden sich und Formationen im Kegel eines Lichtdreiecks, immer wieder fallen Tänzerinnen und Tänzer zu Boden, verharren in sich gekrümmt wie schlafende Kinder", beschreibt Kritikerin Ulrike Kolter in "Die deutsche Bühne". Bildrechte: Ida Zenna

Weitere Informationen "Paradise Lost"

Ballett von Mario Schröder

Mit Musik von David Lang und Joseph Haydn



Adresse:

Opernhaus

Augustusplatz 12

04109 Leipzig



Termine:

1. Dezember 2023, 19:30 Uhr

10. Dezember 2023, 17 Uhr

Schon seit einigen Jahren setzt sich das Lofft in Leipzig für den sogenannten Neuen Zirkus ein. Das ist eine Mischung aus Akrobatik und Tanz, der Versuch, mit Mitteln des Zirkus‘ Geschichten zu erzählen. So arbeitet auch die Gruppe Panama Pictures. In ihrem Stück "Tipping Point oder Die Unheimlichkeit der Dinge" steht eine riesige, halbrunde Konstruktion aus Metallstreben auf der Bühne. Darauf bewegen sich zwei Künstler, die immer das Gleichgewicht halten müssen, mal mit großen Bewegungen, mal mit feinen Aushandlungsprozessen. Das Lofft verspricht einen tänzerischen Dialog über Verfall und Abhängigkeiten.

Weitere Informationen "Tipping Point oder Die Unheimlichkeit der Dinge" von Panama Pictures



Adresse:

Lofft

Spinnereistraße 7, Halle 7

04179 Leipzig



Termine:

14. Dezember 2023, 20 Uhr

15. Dezember 2023, 20 Uhr

16. Dezember 2023, 20 Uhr

Milorad Pavic ist in Deutschland weitgehend unterschätzt. Der serbische Autor hat immer wieder spannende Konzepte für seine Romane entwickelt, mit denen er dennoch spannende Geschichten erzählte. "Das chasarische Wörterbuch" beispielsweise funktioniert so, wie es der Titel suggeriert: mit Begriffserklärungen in alphabetischer Reihenfolge. Der Lexikonroman erzählt von dem fiktiven Volk der Chasaren, die einst mächtig waren und dann plötzlich verschwanden. Das Theater-Ensemble des Divadlo Husa na provàzku hat mit dem Regisseur Jan Mikulášek die Geschichte über die Flüchtigkeit von Identität und Wahrheit geschickt auf die Bühne gebracht. Auf einer roten Fläche auf Stelzen erzählen sie die Geschichten der Menschen, die im "Wörterbuch" erwähnt werden. Die Kritikerin Nathalie Eckstein hat damit "eine zeitlose Inszenierung, die die Verschachtelung der Traumlogik auch in der Verschachtelung von Text und Inszenierung visuell bildgewaltig erfassbar macht", schreibt sie in "Theater der Zeit".

Weitere Informationen "Das chasarische Wörterbuch"

nach Milorad Pavic

Eine Inszenierung des Divadlo Husa na provàzku (Brünn)



Adresse:

Schaubühne Lindenfels

Karl-Heine-Straße 50

04229 Leipzig



Termine:

9. Dezember 2023, 20 Uhr



Hinweis: Das Stück wird in tschechischer Sprache gespielt mit deutschen Übertiteln.

Der Schwarze Hund steht hinter Dir, knurrt Dich an und macht Dich zu einem Getriebenen – der Schwarze Hund ist ein Symbol für Depressionen. Seit einigen Jahren wird die psychische Erkrankung zwar immerhin auch tatsächlich als Krankheit behandelt, aber sie bedeutet auch immer noch ein großes Stigma für Betroffene. Das wollte die Leipziger Theatermacherin Julia Raab mit einer Theaterarbeit ändern. Für ihr Stück "Der Schwarze Hund" hat sie mit zahlreichen Betroffenen gesprochen und daraus mehrere Szenen entwickelt. Um die Schrecken richtig auf die Bühne zu bringen, nutzt Raab unterschiedliche Mittel wie Masken, Installationen und Puppen. Heinrich Lindenmayr lobte in der "Günzburger Zeitung", dass mit "Der schwarze Hund" ein "hervorragend konzipiertes und inszeniertes Lehrstück" über die Probleme mit Depressionen gelungen ist. Bildrechte: Julia Fenske