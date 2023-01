Peer Gynt ist die skandinavische Version des Doktor Faustus. Erst sorgt er im heimischen Dorf für viel durcheinander, bevor er sich auf eine Reise in die Welt aufmacht, einen Pakt mit dem Teufel schließt und doch wieder nach Hause findet. Gerade wegen der berühmten Musik von Edvard Grieg wird die Geschichte gerne auch getanzt auf die Bühne gebracht. An der Oper Halle wird die Compagnie unterstützt vom Puppentheater: "Der überdimensionale Kopf von Peer selbst ist der zentrale Spielort in dieser märchenhaften Bühnenwelt. Wir, das Publikum können somit seine Gedanken sehen und wissen gleichzeitig: Alles, was wir sehen, ist Fantasie, sind die Träume und Albträume des Peer Gynt", so Reinhard Bärenz bei MDR KULTUR.

Shakespeares "Othello" ist kein leichtes Stück in dieser Zeit: Zwar wird die immer noch wichtige Frage verhandelt, wie ein rassifizierter Mensch in der Gesellschaft aufsteigen kann. Aber dennoch ist Shakespeare ein Kind seiner Zeit. Am Deutschen Nationaltheater Weimar wurde das Stück mit Augenmaß angepasst (auch eine große Empfehlung für einen Tagesausflug). Mit der Oper "Otello", wo jedes Wort in Noten gesetzt wird, ist das nicht so leicht – an der Oper Leipzig ist es dennoch geglückt.



Regisseurin Monique Wagemakers hat Desdemona, die versteinerte Gesellschaft und die ihr innewohnende Frauenfeindlichkeit in den Mittelgrund gerückt. Geschickt, wie MDR KULTUR-Theaterredakteur Stefan Petraschewsky urteilt. Dabei bleibt die ausdrucksstarke Musik von Giuseppe Verdi nicht auf der Strecke: "Die Musik, die die Handlung nicht nur illustrativ ausmalt, sondern psychologisch grundiert, ist hier auf den Punkt gebracht, kommt hier exemplarisch zur Geltung."