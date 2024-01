Fast wäre diese Inszenierung unter die Räder gekommen: Gerade erst feierte "Meister und Margarita" Premiere am Schauspiel Leipzig, als der Lockdown das Theater in traumreichen Schlaf versetzte. Seitdem konnte die Inszenierung von Claudia Bauer lange nicht gezeigt werden – denn sie feiert ein riesiges Theaterfest auf der Bühne. Die Bühne spiegelt den Zuschauerraum und die Szenen aus dem Roman von Michail Bulgakow ziehen im Schnelldurchlauf vorbei: Da kommt ein Mann namens Woland, der sich als der Teufel herausstellt. Er bringt einen Schriftsteller in die Irrenanstalt und nachdem er sich Margarita zu Diensten gemacht, vereint er die beiden Liebenden wieder miteinander.



Es ist ein wilder und vielschichtiger Roman, der schon oft auf die Bühne gebracht wurde. Und für den Kritiker Michael Laages gehört diese Inszenierung in Leipzig "in die Reihe der großen Ereignisse", berichtet er bei "Deutschlandfunk Kultur". Denn Claudia Bauer spielt vor allem mit dem Theater selbst – und dass sie das kann, beweisen ihre wiederholten Einladungen zum Berliner Theatertreffen. Unterstützt wird sie dabei zum einen von einem großartigen Ensemble und zum anderen von einem musikalischen Duo, dass den Abend in eine Rock-Revue verwandelt.

Bildrechte: Rolf Arnold