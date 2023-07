Die Sonne strahlt in den Innenhof des Leipziger Feinkost-Geländes und sorgt gleicht für die richtige Stimmung für dieses besondere Solo: Ganz allein spielt der Leipziger Theatermacher Larsen Sechert den Western "Django" aus dem Jahr 1960 nach. "Unmöglich, die vielen saukomischen Szenen und Gags aufzuzählen. Es ist schlichtweg brillant und hochprofessionell, wie Sechert die Figuren in Sekundenschnelle wechselt, ohne sich zu verheddern, wie er ihnen physiognomische Unverwechselbarkeit gibt", begeistert sich Mark Daniel in der "Leipziger Volkszeitung". Sechert spielt den schweigsamen Revolverhelden Django, der seine tote Frau rächen will, seinen Erzfeind Major Jackson, der sich einfach nimmt, was er will, und General Rodriguez, der Django sein Leben verdankt und Jacksons Geld für seine Revolution braucht. Mit seinem Stück zeigt Larsen Sechert sein ganzes Können und, dass die Zeit der Cowboys leider noch nicht vorbei ist. Auch darüber hinaus lohnt sich für Theaterfans im Sommer ein Besuch in der Feinkost, wo ein vielfältiges Freilufttheater-Programm geboten wird. Auch der Autor dieser Übersicht wird dort auf der Bühne stehen – ob das gut wird, möchte er aber nicht versprechen.