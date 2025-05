Objekttheater ermöglicht einen magischen neuen Blick auf die Welt. Die Theaterschaffenden lassen Alltagsgegenstände lebendig werden und erzählen mit ihnen Geschichten, vielleicht so, wie Kinder es auch tun würden. Im Leipziger Westflügel versammeln sich die Größen dieser besonderen Form des Figurentheaters, Menschen, die das Objekttheater seit den Anfängen in den 80er-Jahren mitgeprägt haben. In "The real fake object theater conference“ zeigen sie, was alles möglich ist und womit sich alles erzählen lässt. Das Gastspiel findet im Rahmen des Festivals Figure it out statt, in dem sich die internationale Figurentheater-Szene trifft und aktuelle Arbeiten zeigt. In "Sesam" werden die indischen Versionen von Till-Eulenspiegel-Geschichten gezeigt. In "Superheroes" bastelt die polnische Grupa Coincidentia gemeinsam mit dem Leipziger Duo Wilde und Vogel den neuen Superhelden, den unsere Gegenwart braucht. Und Inbal Yomtovian von der französisch-israelischen Gruppe Golden Delicious lädt das Publikum an ihren Schreibtisch ein, der sich als eine Karte ihres Lebens offenbart.

Bildrechte: Laurène Thébault/VéloTheatre