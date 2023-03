Es ist eine der beliebtesten Opern der Welt: "Don Giovanni" von Mozart und seinem Dichter Lorenzo Da Ponte. Erzählt wird die Geschichte des Frauenhelden Don Giovanni, vor dessen Liste (die sein Diener Leporello führt) wohl jeder Pick-up-Artist und Flirt-Coach erblassen würde. Doch seine Taten holen ihn ein: Donna Elvira will nicht von ihrem Liebhaber lassen, Donna Anna will sich für den Tod ihres Vaters retten und die junge Zerlina aus einfachen Verhältnissen lässt sich nicht mehr so einfach rumkriegen. Am Ende wird er von seinen Taten verfolgt und in die Hölle gezogen. In Leipzig wird dieser Don Giovanni zum Besitzer eines Mietshauses, das Bühnenbildner Étienne Pluss überwältigend auf die Bühne gebaut hat. Regisseurin Katharina Thoma erzählt die bekannte Geschichte mit Machtmissbrauch in Mietverhältnissen – das passt wunderbar zusammen: "Man könnte denken, Mozart hätte hier an der Inszenierung mitgeschrieben, die in ihrer Ästhetik an Wes Anderson oder Quentin Tarantino erinnert, wie Humor und eindeutige Bilder hier ohne Scheu ins Spiel gebracht werden. Regisseurin Katharina Thoma jongliert mit Original und Interpretation, wie es besser nicht geht", begeistert sich MDR KULTUR-Theaterredakteur Stefan Petraschewsky. Die Musik tut ihr Übriges dazu: Die Solistinnen und Solisten überzeugen mit ihren Rollengestaltungen und alles wirkt wie aus einem Guss.