Hier scheint nichts mehr zu stimmen: Die Familie Atrobus scheint eine typische US-amerikanische Kleinfamilie mit einem schönen Haus zu sein. Aber die zahlreichen Anspielungen lassen vermuten, dass es sich um die echten Adam und Eva mit Kindern handelt. Auch historisch scheint da vieles nicht zu stimmen: Draußen irren ein Mammut und ein T-Rex durch die Eiszeit. Und während eines Kongresses an der Westküste der 1960er-Jahre droht die Sintflut. Genau dieses absurde Spiel mit Untergangsszenarien und biblischen Motiven macht den Spaß des Stücks "Wir sind noch einmal davongekommen“ von Thornton Wilder aus. Am Puppentheater Halle wird das ausgezeichnete Schauspiel mit Handpuppen gespielt, was die schrägen Momente nochmal überzeichnet. Ein Abend voller gut gesetzter Witze, die gleichzeitig unterhalten und schockieren – denn so weit entfernt sind diese Katastrophen nicht.

Peer Gynt ist die skandinavische Version des Doktor Faustus – nur mit weniger Wissensdurst und mehr Lust am Abenteuer. Erst sorgt er im heimischen Dorf für viel Durcheinander, bevor er sich auf eine Reise in die Welt aufmacht, einen Pakt mit dem Teufel schließt und doch wieder nach Hause findet. Gerade wegen der berühmten Musik von Edvard Grieg wird die Geschichte gerne auch getanzt auf die Bühne gebracht. An der Oper Halle wird die Compagnie unterstützt vom Puppentheater: "Der überdimensionale Kopf von Peer selbst ist der zentrale Spielort in dieser märchenhaften Bühnenwelt. Wir, das Publikum können somit seine Gedanken sehen und wissen gleichzeitig: Alles, was wir sehen, ist Fantasie, sind die Träume und Albträume des Peer Gynt", so Reinhard Bärenz bei MDR KULTUR.