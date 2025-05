Die Puppenspielerin Bridge Markland hat eine ganz eigene Form gefunden, Klassiker auf die Bühne zu bringen: Sie steht allein in einer Box. Die Figuren werden durch anmutende Puppen verkörpert. Aus den Lautsprechern ist der Text zu hören, zu dem Markland ausdrucksstark die Lippen bewegt. Der Text wird immer wieder unterbrochen von Songs, die wie Assoziationen zum Text erscheinen. Dieses Rezept hat Markland auf das große Drama "Faust" von Goethe angewandt.

Mit Tempo und Humor versucht die Theatermacherin, den Kern des Stücks einzufangen und ein modernes Publikum dafür zu begeistern: Faust "can’t get no satisfaction", und Gretchen fühlt sich "like a virgin". Der Teufel Mephisto steigt aus einem Plüschpudel hervor und Faust vergnügt sich bei der Walpurgisnacht mit Barbie-Puppen. Dass das alles so wunderbar aufgeht, liegt vor allem an der Performerin selbst, denn Bridge Markland beherrscht ihr Handwerk, beobachtet beispielsweise der Kritiker Carlos Betz in der "Süddeutschen Zeitung", und sie kann in atemberaubender Geschwindigkeit die Rollen wechseln. Bildrechte: Manuela Schneider

Seit mehr als 110 Jahren liegt sie unter Wasser bei Neufundland, tief eingegraben in den Sand des Meeresbodens: die Titanic. Dank James Camerons Liebesdrama "Titanic" mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet ist es vielleicht das berühmteste Schiff der Welt. Das Theaterduo Markus&Markus hat sich nun vorgenommen, eine Fortsetzung des berühmten Films zu erschaffen. Dabei geht es ihnen nicht um die nächste dramatische Beziehung, in der Rose irgendjemanden sterben lässt, sondern um die Selbstüberschätzung der Menschheit, die dafür sorgte, dass das Schiff mit voller Geschwindigkeit in einen Eisberg raste.

Als Anknüpfungspunkt nutzen die Theatermacher den aktuellen Aufenthaltsort des Schiffes: den Sand. Und so macht sich das Team auf die Suche nach Antworten zum Thema Sand, der mit verheerenden Folgen abgebaut wird, was aber nur wenige Menschen wissen, weil Sand um so vieles profaner ist als Öl oder Diamanten. Das Kollektiv arbeitet dafür viel mit Videoeinspielern und kleinen Zwischenszenen voller abstrusen Humors. Ja, dabei kommt vielleicht nicht jeder Witz bei jedem im Publikum an, doch dazu Kritiker Falk Schreiber bei "Nachtkritik": "Egal – der Abend ist so informativ wie unterhaltsam, da will man nicht jedes Sandkorn auf die Goldwaage legen."

Seit mehr als 30 Jahren holt das Festival "Off Europa" internationales Theater nach Sachsen. Lange Zeit konzentrierte es sich dabei immer wieder auf einzelne europäische Länder, meistens solche, die nicht als Theaterländer bekannt sind – daher das Off im Titel. Auch die eingeladenen Stücke finden eher auf kleinen, abseitigen Bühnen statt. Nachdem jahrelang vor allem einzelne Länder im Fokus standen, schaut das Festival dieses Jahr auf einen besonderen Ort oder auf eine besondere Beziehung: nämlich die Bühne selbst und wie das Publikum dazu steht. Dabei geht es auch viel um Liebe:

In der Performance "Art Attack", der der Festival-Jahrgang sein Motto verdankt, werden Manifeste und Proklamationen der Popmusik der 80er-Jahre verlesen und dann wild dazu getanzt durch Konfetti-Regen und viele Farben. In "perFORMing LOVE" untersucht die israelische Choreografin Roni Chadash alle Spielarten der Liebe. In "How I learned to drive" erlebt das Publikum die schwierige Beziehung zwischen einer jungen Frau und ihrem Onkel, wobei es dem Publikum überlassen bleibt, sich anhand dieser Erzählung die Ereignisse vorzustellen. Das Zwickauer Puppentheater lädt in den virtuellen Raum einer Goldgräber-Ballade. Außerdem gibt es Performances über Gier, Nacktheit sowie das Leben und Sterben der Bäume. Bildrechte: Yair Meyuhas