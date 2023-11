Hier scheint gar nichts mehr zu stimmen: Die Familie Atrobus wirkt wie eine typische US-amerikanische Kleinfamilie mit einem schönen Haus. Aber die zahlreichen Anspielungen lassen vermuten, dass es sich nicht um die echten Adam und Eva mit Kindern handelt. Auch historisch scheint da Vieles nicht zusammenzupassen: Draußen irren ein Mammut und ein T-Rex durch die Eiszeit. Und während eines Kongresses an der Westküste der 60er-Jahre droht die Sintflut. Genau dieses absurde Spiel mit Untergangsszenarien und biblischen Motiven macht den Spaß des Stücks "Wir sind noch einmal davongekommen" von Thornton Wilder aus. Am Puppentheater Halle wird das ausgezeichnete Schauspiel mit Handpuppen gespielt, was die schrägen Momente nochmal überzeichnet. Ein Abend voller gut gesetzter Witze, die gleichzeitig unterhalten und schockieren – denn so weit entfernt sind diese Katastrophen nicht.

Ein Fuchs und ein Kätzchen haben es sich in einem Haus am See gemütlich gemacht, als sie überraschenden Besuch bekommen. Reh und Iguana kommen auch ins Ferienhaus. Langsam nähern sich die vier an, lernen sich kennen und bilden bald eine besondere Gemeinschaft. Während sie sich im Haus einrichten, erzählt eine weibliche Stimme von ihrem eigenen Leben, das Leben eines Kindes, das von Wölfen aufgezogen wurde.



Die Gruppe Thermoboy FK beschäftigt sich in ihren Arbeiten immer wieder mit den Vorstellungen, die wir von den Geschlechtern, insbesondere von Männern, haben. Genau diese Vorstellungen bricht die Gruppe mit dem Popmärchen "Werewolves by the sea", das eine bessere Welt vorführt, wo der Mensch vielleicht kein Wolf ist. "Man muss sich auf all das einlassen. Dieser Abend ist langsam, er ist verwunschen, er ist in seeblaues Licht getaucht. Und einfach sehr schön", urteilt Theaterkritikerin Stephanie Drees auf "nachtkritik".