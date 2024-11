Immer wieder findet dieser Klassiker seinen Weg auf die Leipziger Opernbühne: "La Traviata" von Giuseppe Verdi gehört zu den meistgespielten Stücken auf den weltweiten Opernbühnen. Ein Mann aus der gehobenen Gesellschaft verliebt sich in eine Frau, die als Prostituierte arbeitet. Als ihr wegen einer Krankheit der Tod droht, beschließt Violetta, ihre Liebe zu verkaufen – zum Besten ihres geliebten Alfredos. Vor allem wegen der Musik des italienischen Komponisten berührt diese Geschichte, die der Regisseur Andreas Homoki in Leipzig ganz in Schwarz-Weiß hält – eben wie einen Klassiker. "Diese Inszenierung ist kein aufsehenerregender 'Maskenball', dafür aber stimmungsvolles Opernvergnügen für einen gelungenen Abend", urteilt Carolina Franzen im "Leipzig-Almanach". Bildrechte: Ida Zenna

Weitere Informationen "La Traviata" von Giuseppe Verdi



Adresse:

Opernhaus

Augustusplatz 12

04109 Leipzig



Dauer: 135 Minuten, eine Pause



Termine:

15. November, 19:30 Uhr

"Der Tod ist gewiss, die Stunde ungewiss" – das steht in lateinischer Sprache rund um die Uhr des Leipziger Rathauses. Es klingt wie eine Drohung, doch es ist einfach der Lauf der Dinge. So zeigt es auch die Inszenierung "Reigen" am Westflügel Lindenfels, eine Koproduktion von Christoph Bochdansky aus Wien, der Tanzcompany Of(f) Verticality und dem Leipziger Duo Wilde & Vogel. Sie reihen mit allerlei Bezügen auf die menschliche Kulturgeschichte neun Szenen aneinander, die sich um den Tod drehen: Menschen tanzen zwischen den monströsen Schatten der feingliedrigen Puppen, der Knochenmann tritt auf, die Figurenspieler bewegen ihre Puppen nach allen Regeln der Kunst und werden dabei beispielsweise von einem "Dies irae" begleitet. Kritiker Dimo Rieß freut sich in der "Leipziger Volkszeitung", mit wieviel Hoffnung dieser Szenenfolge innewohnt.

Weitere Informationen "Reigen"



Adresse:

Westflügel Leipzig

Hähnelstraße 27

04177 Leipzig



Termine:

14. November, 20 Uhr

15. November, 20 Uhr

16. November, 20 Uhr

So viel wurde in Deutschland schon lange nicht mehr über Krieg gesprochen. Nachdem Russland mit einer Großoffensive versucht hat, die gesamte Ukraine einzuverleiben und immer noch verzweifelt kämpft, und auch nachdem im Nahen Osten der Konflikt mit Israel nach dem Überfall der Hamas wieder entfacht ist, hat sich Redebedarf entwickelt. Das Leipziger Performance-Kollektiv Studio Urbanistan will in ihrer neuesten Arbeit "Somewhere There’s War" zeigen, dass der Krieg uns noch näher ist. Dass wir zwar in unseren friedlichen Städten und Dörfern leben, doch im Menschen direkt neben uns echte Kriegserfahrungen lebendig sind. Für ihren neuesten Audiowalk haben sie mit solchen Menschen gesprochen: einer Holocaust-Überlebenden, Soldatinnen und Kriegsflüchtlingen. Während das Publikum diesen Geschichten lauscht, durch die unter anderem die bekannte Schauspielerin Tilla Kratochwil ("Der goldene Handschuh", "Tár" und "In Liebe, Eure Hilde"), werden sie in drei Gruppen auf unterschiedlichen Wegen durch eine Musterhaus-Siedlung geführt – einen Ort, der auf absurde Weise menschen- und damit konfliktleer ist und dabei aber gleichzeitig komplett irreal. So soll das Stück zeigen, wie nah uns der Krieg als solcher in Wahrheit ist.

Weitere Informationen "Somewhere There's War"



Treffpunkt:

Lofft

Spinnereistraße 7, Halle 7

04179 Leipzig

Ein Shuttlebus bringt das Publikum in die Musterhaus-Siedlung in Schkeuditz und fährt es auch wieder zurück.



Termine:

21. November, 17:15 Uhr

22. November, 17:15 Uhr

24. November, 14:15 und 17:15 Uhr

28. November, 17:15 Uhr

29. November, 17:15 Uhr

1. Dezember, 14:15 und 17:15 Uhr

Während in den USA gerade über die Zukunft entscheiden wird (denn laut vieler Menschen mit Expertise geht es bei der diesjährigen Präsidentschaftswahl um das Schicksal einer der ältesten Demokratien der Welt), beginnt in Leipzig die Euro-Scene, dieses Festival mit Tanz, Theater und Performance aus ganz Europa. Zum Auftakt wird mit zahlreichen Lesungen von Menschenrechtserklärungen gezeigt, "Was auf dem Spiel steht". Auch in Deutschland muss man sich das angesichts des Rechtsrucks immer wieder vor Augen führen und darum wird es für das Festival-Programm zu einer Art Leitfaden, das Solidarität und Vielfalt feiert: In "Harmonia" tanzen Menschen mit und ohne Behinderung miteinander und zeigen, was jenseits von Normalitätsvorstellungen möglich ist. Mit "verstörend schönen Bildern" fordern sie laut der Kritikerin Martina Burandt auf "tanznetz" das Publikum heraus, "eigene Bewertungen und Wahrnehmungen zu überdenken". Silvia Gribaudi und Claudia Marsicano hinterfragen in "R.OSA" Fitness- und Schlankheitswahn mit viel Humor, wobei eine Vorstellung mit Audiodeskription begleitet wird. Das Kinderstück "Au jardin des Potiniers" lädt zu wunderbaren Entdeckungen ein. In "Dance is not for us" erzählt Omar Rajeh von seiner Flucht aus dem Iran und bewegt sich dazu mit beeindruckender Virtuosität, sodass man "reich beschenkt" aus der Performance geht, so Vesna Mlakar in "Die deutsche Bühne". Mit diesem will das Festival Politisches und Ästhetisches verbinden.