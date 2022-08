Raschid Daniel Sidgi: Es steckt im Namen: Impro kommt von Improvisieren. Also nichts ist vorher abgesprochen. Es geht darum, den Moment theatralisch auszukosten und zu schauen, was mein Kollege mir anbietet und damit umzugehen. Deswegen heißt das Festival auch "Momenta". Wir haben natürlich beim Improvisieren so etwas wie Prinzipien, also entsprechend den Genres oder Stilen. Wenn ich merke: Ah, der Kollege bietet etwas an, das erinnert mich an einen Western, dann reagiere ich darauf vielleicht mit meiner Art zu sprechen. Das erinnert an die Tradition des Stegreiftheaters.