Mehr Informationen "Wir"

Premiere am 10. Juni, 20 Uhr

Wiederholung am 11. Juni, 20 Uhr



"Joy"

Premiere am 12. Juni, 20 Uhr

Wiederholung am 13. Juni, 18 Uhr



Choreografie: Nir de Volff

Besetzung: Mouafak Aldoabl, Simone Camargo, Cordelia Lange, Iñigo Laudio, Renan Manhães, Lisa Zocher

Künstlerische Projektleitung: Gustavo Fijalkow



Karten können am besten online erworben werden.



Hygienehinweise:

Der Zutritt ist nur mit einem offiziellen Nachweis über ein tagesaktuelles, negatives Corona-Testergebnis möglich (durchgeführt in einem offiziellen Testzentrum). Ein Nachweis über eine vollständige Impfung gegen Covid-19 (14 Tage nach Zweitimpfung) oder Bescheinigung über eine überstandene Covid-19-Infektion (in den letzten sechs Monaten) ersetzt das notwendige negative Testergebnis. Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (OP- oder FFP2-Maske) ist verpflichtend. Die Kontaktdatenerfassung erfolgt über die Corona-Warn-App. Bitte die App, wenn möglich, vorab aufs Smartphone laden.