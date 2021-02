Sie sind für ein halbes Jahr Artist in Residence für das Format "Challenge accepted". Aber vorher haben Sie schon begonnen den inklusiven Kids Club mit anzuleiten. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?

Als ich für das Format "Challenge accepted" angefragt wurde, habe ich auch von dem inklusiven Kids Club erfahren. Da meinte ich, dass es in der Leitung auch eine Person mit Behinderung bräuchte – als Rolemodel. Diese Idee fanden sie scheinbar gut. Ich finde es wichtig, dass die Kinder das auch von Anfang an wahrnehmen: Die Menschen mit Behinderung sind nicht nur diejenigen, die – blöd gesagt – Bespaßung empfangen, sondern die auch an verantwortlichen Positionen sein können. Leider konnte ich am Anfang nicht dabei sein, weil ich Risiko-Patientin bin und man bei Kindern den Abstand nicht immer gewährleisten kann. Aber inzwischen war ich bei einigen Online-Treffen dabei.

Die Idee von "Challenge accepted" ist, dass Sie vier Performances für verschiedenes Publikum vorberieten. Für die Umsetzung Ihrer Ideen haben Sie eine Woche Zeit und dann wird es gezeigt. Was haben Sie sich denn vorgenommen?

Jana Zöll im Kostüm Bildrechte: Steven Solbrig Am ersten Abend, der sich an Jugendliche um die 16 Jahre richtet, soll es um Identität gehen. Das mache ich sehr an mir selbst fast – das ist ja naheliegend beim Thema Identität. Für das Stück für die Zehnjährigen habe ich beim Kids Club genau hingehört, was die erzählen. Was ist denen wichtig, wie erzählen die? Da habe ich gemerkt: Die sind sehr in diesen Fantasy-Welten unterwegs. Daran kann ich doch anknüpfen. Es gibt eine Fantasy-Geschichte, die ich in dem Alter sehr geliebt habe. Ich habe überlegt, eine Art Erzähl-Theater zu machen, bei dem auch meinen Bezug zur Geschichte erzähle. Für das Familienstück denke ich darüber nach, mit Groß und Klein zu spielen: Was macht das mit einer Personen, die ganz groß ist und alles ist ganz klein. Und umgekehrt: Die Person ist ganz klein und alles ist groß. Wo trifft man sich da. Ich denke das beschäftigt Familien. Bei dem Stück für die ganz Kleinen habe ich eine Mischung vor aus Tanztheater über zwei Wesen, die sich begegnen. Das will ich aber erst aufführen, wenn wir alle in einem Raum sein können. Denn die Challenge, die ganz unerwartet kam, ist auch wieder diese Corona-Situation: Dass ich gerade alles alleine mache nur mit Rückmeldung über Zoom. Ich habe einen 20 Quadratmeter großen Raum, in dem ich lebe, denke, Sache verstaue für verschiedene Performances, probe, aufführe. Schon diese verschiedenen Funktionen eines Raumes machen die Wohnung eng.

Für das Thema Identität kann das aber auch spannend sein.

Diese Idee ist auch am ehesten in dieser Zeit entstanden. Weil das gerade auch sehr relevant ist, gerade in Bezug auf das, was ich kurz im Abend thematisiere: Dass für im Grunde gerade ein neuer Identitätsfaktor „Risikogruppe“ dazukommt und was der so ausmacht.

Was ist denn das Reizvolle für Sie, jetzt auch Theater für Kinder zu machen?

Gerade in Hinblick darauf, dass das Blldungssystem gerade versäumt, dafür zu sorgen, dass alle Kinder miteinander aufwachsen, kann Kinder- und Jugendtheater das ein wenig kompensieren. Es kann ein Zusammenbringen stattfinden lassen und andere Perspektiven erfahrbar machen. Je früher das passiert, desto natürlicher wird das im Verlauf eines Lebens und in der Gesellschaft – dieses Anerkennen von Unterschiedlichkeit als Gemeinsamkeit. Jana Zöll in einer Szene Bildrechte: Steven Solbrig

Was denken Sie, ist die größte Schwierigkeit, wenn man vor so einem jungen Publikum spielt.

Ich weiß gar nicht, ob es da eine besondere Schwierigkeit gibt. Ich habe selber noch nicht viele Stücke für Kinder oder Jugendliche kreiert. Aber mein Erleben als Schauspielerin war, dass Kinder diese Offenheit noch mehr haben. Mein schönstes Erlebnis diesbezüglich war, dass ich in Darmstadt in "Mio, mein Mio" die Hauptrolle gespielt habe. In den ersten zehn Minuten ging ein Raunen durch die Reihen. Die mussten erstmal einordnen, dass die Schauspielerin des Mio anders aussieht, als sie es gewohnt sind. Aber gegen Ende, als Mio Ritter Kato besiegt, war denen das total egal. Die haben nur gefeiert, dass Mio den Ritter Kato fertigmacht. Die paar Rückmeldungen von Eltern, die ich bekommen habe, waren: Die Kinder haben das gar nicht erzählt. Das war für die nicht mehr relevant, dass Mio im Rollstuhl fuhr. Da tun sich Erwachsene schwerer mit. Aber Kinder haben noch nicht so feste Kategorien, was ein "normaler" Körper ist.

Es geht in Ihrer Arbeit auch viel um Inklusion. Wie sehr nervt es Sie auch, das immer wieder thematisieren zu müssen.

Unfassbar! Ich bin mit meinem Abend, den ich gerade vorbereite, in genau diesem Dilemma. Mir gehen die Diskussionen auf die Nerven, um Identität, Inklusion und Diversität, hier noch was und da ist noch jemand, der sein besonderes keine Ahnung was hat und eine eigene Szene will. Das ist unfassbar anstrengend. Ich denk mir so, lasst mich doch einfach mal Jana sein.