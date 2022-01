Für ihre interaktive Online-Performance "Ich bin" erhält die Leipziger Performerin Jana Zöll den Dr. Otto Kasten-Preis 2021. Wie das Theater der Jungen Welt am Dienstag mitteilte, gilt der mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Preis als der wohl bedeutendste Nachwuchsförderpreis der deutschen Theaterlandschaft. Er wird 2021 zu gleichen Teilen an fünf Einzelkünstlerinnen, -künstler und Gruppen für ihre digitalen Projekte verliehen. Die Performance "Ich bin" entstand im Januar 2021 als Teil der TDJW-Spielzeitreihe "Challenge Accepted". Jana Zöll beschäftigt sich darin per Zoom-Konferenz mit dem Themenfeld Körper, Identität, mit Selbst- und Fremd-Zuschreibungen.

In "Ich bin" zeigt Zöll, inwiefern die Einordnung in Kategorien dem Wunsch nach einer offenen Gesellschaft widerspricht. Die Idee dazu hatte die Leipziger Performerin in ihrer persönlichen Lockdown-Situation in ihrer Wohnung. Dort fanden auch alle Proben und Aufführungen von "Ich bin" statt. Die Produktionsbeteiligten kommunizierten nur über Zoom miteinander. Jana Zölls 20 Quadratmeter großes Zimmer wurde dabei ihr Wohn-, Arbeits-, Lager- und Bühnenraum.



Somit sei eine intime Arbeit entstanden, die sowohl einen Einblick in die herausfordernden Arbeitsbedingungen von Zöll gebe und zugleich Sichtbarkeit für Schauspielerinnen und Schauspieler mit Behinderung schaffe, die in Pandemiezeiten Risikogruppen angehörten und mit der herausfordernden Situation umgehen mussten, so das Theater der Jungen Welt weiter.