Von ihrer bühnenkünstlerischen Ausbildung profitiert sie auch als Comedienne. Dass sie mit Erfolg ins komische Fach wechselte, verdankt sie ihrer natürlichen Begabung, die sich ebenfalls schon in Schulzeiten zeigte. So kaschierte sie vermeintliche Mängel: "Ich war der Klassenclown. Ich hatte nichts anderes zu bieten, war weder sexy noch schön oder reich, hatte auch keine Westverwandten: "Die mit den Riesenfilzstiftpackungen, Matchbox-Autos und Kaugummibildern waren die Kings in der Klasse."



Nach dem Studium trat sie in Musicals wie "My Fair Lady", "Cabaret" oder "Evita" auf, später auch noch in der Uraufführung von Günther Fischers "Jack the Ripper". Das war 2019 und eigentlich schon nach ihrer "Musical-Zeit". Eine Zyste an den Stimmbändern hatte eine Operation erforderlich gemacht: "Das absolute Aus für eine Sängerin oder einen Sprecher." Nicht für sie.



1988 bis 1997 war sie am Theater in Altenburg-Gera engagiert und hatte auch andernorts Gastauftritte. Über die Arbeit am Theater und in Soloprogrammen auf Kreuzfahrtschiffen entdeckten Regisseure, das Publikum und sie selbst ihr komisches Talent für die Kleinkunst-Bühne. Ende der 90er-Jahre begann sie, mit den Kabarettisten Tom Pauls und Bernd-Lutz Lange zusammenzuarbeiten. Aus beiden wurden "sensationelle Partner".