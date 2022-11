In Leipzig hat das Varieté eine lange Tradition. 1832 wurde in der Nähe des Hauptbahnhofs das Schützenhaus eröffnet, das leider nach 50 Jahren abbrannte. Dann entstand mit dem Krystallpalast ein großes Vergnügungsgelände mit prachtvollen Sälen, Restaurants, Bars und einer riesigen Bühne. Warum war das Varieté vor hundert Jahren so erfolgreich?

Zum einen war die Zwischenkriegszeit sehr von den traumatischen Erlebnissen geprägt, die viele Menschen im Ersten Weltkrieg durchlebt hatten. Und zum anderen ist es so, dass das Varieté sozusagen als das Netflix seiner Zeit sehr viele unterschiedliche Schichten angesprochen hat. Sowohl die Intellektuellen als auch die Arbeiter interessierten sich dafür, sodass im Prinzip eine ganz große soziale und gesellschaftliche Durchmischung stattgefunden hat. Auch heute streben wir diese Durchmischung wieder an, und sie passiert auch häufig bei uns. Wir möchten uns allen gesellschaftlichen Schichten öffnen und über das Bildliche, über das Sinnliche erzählen. Insofern versuchen wir, die sehr grundsätzlichen menschlichen Bedürfnisse nach starken Emotionen anzusprechen.

Julia Katharina Wutte vollführt in der Jubiläumsshow "Glanzzeit" Luftakrobatik, die das Publikum des Krystallpalast Varietés Leipzig staunen lassen wird. Bildrechte: PanRay Photographyyyy

Eine unserer Aufgaben ist es, die Leute in eine andere Welt zu entführen und in eine Blase einzuladen, in der man sich für zwei Stunden leicht fühlen darf. Hier wird ein Stück weit das Schöne zelebriert, aber nicht immer nur flach, es geht manchmal auch ein bisschen in die Tiefe, insofern, als dass man berührt wird, dass man eine große Nähe zu den Akteuren spürt und starke Emotionen erlebt.

Der Krystallpalast wurde im Zweiten Weltkrieg beim Luftangriff im Dezember 1943 zerstört. Erst über ein halbes Jahrhundert später – im Jahr 1997 – wurde er wieder aufgebaut. War das Varieté zu DDR-Zeiten nicht wichtig?

Es gab auch nach dem Krieg immer Varieté und Varieté-Häuser, die weiter existiert haben. Viele wurden nach dem Zweiten Weltkrieg entweder zu Kinos umgerüstet oder bewegten sich eher in einer Rotlicht-Ästhetik, was manchmal auch jetzt wieder in Spielfilmen aufgegriffen wird. Letztlich gab es dann erst Mitte, Ende der 80er-Jahre in ganz Deutschland eine Art Varieté-Renaissance. Im Laufe der 90er-Jahre gab es um die 15 bis 18 Varietés, die in ganz Deutschland aus dem Boden schossen und die zum Großteil bis heute existieren.

Das Krystallpalast Varieté in Leipzig in der Magazingasse 4. Bildrechte: dpa