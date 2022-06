Sie sind selbst eigentlich auch Akrobat, Jongleur und haben irgendwann aufgegeben. Warum eigentlich?

Ich komme selbst aus der Zirkus-Richtung und bin auch eine Zeit lang aufgetreten. In dem Moment, wo es darum ging, sich zu entscheiden, eine professionelle und langfristige Laufbahn als Artist einzuschlagen, war mir dann doch wichtiger, erstmal etwas zu studieren, was Sinnvolles zu machen. Und dann bin ich nach Leipzig gezogen und habe mich in die Stadt verliebt. Aber zum anderen gab es dann auch die Möglichkeit, konzeptionell und vor allem regietechnisch im Varieté etwas zu verändern. Und das hat mich dann sehr viel mehr gereizt.

Was hat sich im Krystallpalast verändert in den letzten 20 Jahren?

Zum einen hat sich das insofern verändert, dass es von der Kleinkunst- und Chanson-Bühne sich zu einem Haus entwickelt hat, was über viele andere theatrale Mittel verfügt. Wir erzählen sehr viel über Kurzgeschichten zum Beispiel, wir erzählen auf eine Art, die teilweise mehr dem Tanztheater angelehnt ist. Es gibt sowohl ganz non-verbale Produktionen als auch theaterhaft angelegte Produktionen, wo wir auch mit Theaterregisseuren zusammenarbeiten, während es in anderen Produktionen eher einen tänzerischen Schwerpunkt gibt. Und so hat jede einzelne Produktion einen eigenständigen Look.

Auch Sie hatten große Probleme in der Pandemie-Zeit, mussten schließen. Einiges Publikum bleibt immer noch beim Streaming zu Hause. Wie versuchen Sie, die Menschen wieder zurückzubekommen?

Das ist eine Frage, mit der wir uns im Moment extrem auseinandersetzen. Und ich glaube, eine Beobachtung ist, dass es immer noch ein starkes Bedürfnis nach Emotionen gibt oder nach dem Wecken von starken Gefühlen. Vergleichen Sie das mit einem guten Konzert, wo es auch einen ganz starken Austausch zwischen Bühne und Publikum gibt, und wo man im besten Fall in so einen Flow reinkommt. Die große Chance des Varietés dagegen ist diese Unmittelbarkeit. Man sitzt nah an der Bühne, es gibt reale Menschen, die da reagieren. Es heißt die vierte Wand ist ganz oft offen. Dann ist es das Gesellige im Varieté: Man sitzt an kleinen Tischchen, oft zusammen in kleinen Gruppen, man hat das gemeinsame Erleben von etwas, wo man staunen, lachen kann. Das ist das, was ich immer wieder höre, warum Menschen zu uns kommen.

Und das wollen wir noch verstärken. Unsere Shows beginnen nicht erst mit Schlag 20 Uhr, sondern 10, 15 Minuten vorher geht der Vorhang schon auf. Die Akteure mischen sich unter das Publikum, so weit das die Distanzregeln zulassen und soweit es okay ist fürs Publikum. Es gibt Figuren, die das Publikum begrüßen. Insofern ist dieses unmittelbare Erlebnis zum einen sehr stark. Und zum anderen sind es auch Dinge, die real schiefgehen können. Gerade bei riskanten Artistik-Genres, wenn jemand fünf Rollen übereinanderstapelt und darauf balanciert. Oder wir hatten jetzt die letzten vier Monate Armbrustschützen bei uns zu Gast. Wenn auch wirklich was auf dem Spiel steht, sage ich mal, da gibt es schon eine sehr starke Nähe des Publikums zur Bühne. Diese Nähe versuchen wir bewusst nicht aufzulösen.