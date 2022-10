Angaben zum Festival Lachmesse Leipzig

32. Internationale Humor- und Satirefestival

16. bis 23. Oktober 2022



126 Künstlerinnen und Künstler aus 12 Ländern

76 Veranstaltungen auf elf Bühnen





Angesagt haben sich bei dieser 32. Lachmesse u. a. Anny Hartmann (22. Oktober im academixer-Keller), Alfons (21. Oktober im Haus Leipzig), Thomas Freitag (18. Oktober im academixer-Keller) und Nessi Tausendschön (21. Oktober im academixer-Keller).



In der Reihe "Legenden" laden am 16. Oktober, dem Eröffnungstag, Jürgen Becker und Manfred Breschke in die Leipziger Pfeffermühle ein. In der Leipziger Funzel treten am 23. Oktober die "Spottvögel", das Senioren-Kabarett unter der Leitung vom einstigen Pfeffermüller Klaus Dannegger, auf.



Im Leipziger Schauspielhaus geht am 22. Oktober die traditionelle Ur-Krostitzer-Lachmesse-Gala über die Bühne mit Gästen wie Luna Tic, Horst Evers, Maxi Schafroth und Christoph Fritz. Désireé Nick führt durch das Programm.



Bei der Jürgen-Hart-Satire-Matinee am 23. Oktober im Schauspielhaus begrüßen Anke Geißler und Mathias Tretter Anny Hartmann, Alfons, Tom Pauls und Rolf Miller. Und nicht zuletzt wird Lisa Eckhart am 21. Oktober im Schauspielhaus aktuell über die Vorteile des Lasters reden.



Die Newcomer sind beim Kupferpfennig-Wettbewerb am 19. Oktober zu erleben. Dieses Mal treten Christine Zeides, Marie Diot und Bermuda Zweieck an.



Debütantinnen und Debütanten sind in diesem Jahr Nizar (18. Oktober in der Leipziger Funzel), das Duo Mackefisch ( 18. Oktober, Moritzbastei), Friedmann Weise (20. Oktober, Moritzbastei) sowie die Damen von Luna Tic (20. Oktober, Sanftwut). Fischer und Jung gastieren am 19. Oktober in der Leipziger Funzel.



HG Butzko und Lars Redlich sind im Centralkabarett zu erleben und bei den academixern steht am 17. Oktober der junge Unterhalter Sven Garrecht auf der Bühne.



Die Leipziger Pfeffermühle weist besonders auf die Gastspiele von Thomas Reis (16. Oktober) und Holger Paetz (20. Oktober) in ihrem Haus in der Katharinenstraße hin.