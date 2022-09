Was ist Fiktion, was ist Wirklichkeit? Nicht nur in der Web-App scheinen diese Grenzen in dieser Frage zu verschwimmen. Auch bei meinem Interview mit den Machern der App sind diese Grenzen durchlässig, permeabel. Es ist ein Interview, das ich in der Form auch noch nicht erlebt habe. Ein Interview, das selbst zur Bühne wird, zur Erzählung.



Im Gespräch war ich mit dem Leiter der Schaubühne Lindenfels, René Reinhardt, und dem Chef von Thadeus Roth, Dennis Levin. Zunächst ist es ein gewöhnliches Interview, doch nach ein paar Fragen bemerke ich, dass die beiden mich mit auf eine kleine erzählerische Reise nehmen wollen. Und die Frage, was fiktiv und was real ist, wird auf einmal auch während des Gespräches relevant.

Bildrechte: Schaubühne Lindenfels/Ole Steffen/MDR